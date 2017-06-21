Город облюбовали змеи

Во Владивостоке в районе дома № 27 на улице Днепровской смелый горожанин отловил змею, которая заползла на придомовую территорию.

Видео этой «спецоперации» выложено на сайте vestiprim.ru. О дальнейшей судьбе пресмыкающегося в видеоролике не сообщается.

Портал перечислил недавние встречи горожан с гадами. Так, ранее жительница краевого центра заметила змею в Некрасовском переулке возле дома № 5. Со слов очевидцев, пресмыкающееся было похоже на гадюку. Еще одну змею видели возле продуктового магазина на Кирова, 7. Мужчина сообщил, что это, скорее всего, щитомордник. 20 июня жители дома № 79/1 на улице Лермонтова (район Угольной) встретили во дворе змею и засняли ее на мобильный телефон. По словам очевидцев, это был то ли щитомордник, то ли узорчатый полоз.

В последнее время рептилии довольно часто стали встречаться в городах Приморья. Специалисты связывают это с установившейся теплой погодой и влажностью, а также рекомендуют не пытаться отлавливать либо убивать пресмыкающихся при встрече, ведь змеи не нападают на людей, если их не трогать.