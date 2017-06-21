Город облюбовали змеи

Во Владивостоке в районе дома № 27 на улице Днепровской смелый горожанин отловил змею, которая заползла на придомовую территорию.
Видео этой «спецоперации» выложено на сайте vestiprim.ru. О дальнейшей судьбе пресмыкающегося в видеоролике не сообщается.
Портал перечислил недавние встречи горожан с гадами. Так, ранее жительница краевого центра заметила змею в Некрасовском переулке возле дома № 5. Со слов очевидцев, пресмыкающееся было похоже на гадюку. Еще одну змею видели возле продуктового магазина на Кирова, 7. Мужчина сообщил, что это, скорее всего, щитомордник. 20 июня жители дома № 79/1 на улице Лермонтова (район Угольной) встретили во дворе змею и засняли ее на мобильный телефон. По словам очевидцев, это был то ли щитомордник, то ли узорчатый полоз.
В последнее время рептилии довольно часто стали встречаться в городах Приморья. Специалисты связывают это с установившейся теплой погодой и влажностью, а также рекомендуют не пытаться отлавливать либо убивать пресмыкающихся при встрече, ведь змеи не нападают на людей, если их не трогать.
Гонщики приморской столицы завоевали все призовые места на прошедших в минувшие выходные на «Приморском кольце» соревнованиях по дрифту. Третий этап РДС-Восток завершился победой Екатерины Седых, сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на РДС-Восток.
Краевое отделение Пенсионного фонда России обслуживает 7,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Среди них 910 инвалидов и участников Великой Отечественной, 133 жителя блокадного Ленинграда, 6,5 тыс. тружеников тыла, сообщили в пресс-службе ведомства.
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