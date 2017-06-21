Золотой Рог обзаведется накопительной картой. Экологического ущерба

Закончен первый этап программы по разработке проекта экологической очистки бухты Золотой Рог во Владивостоке. Результаты этой работы будут опубликованы в ближайшее время, пообещали в пресс-службе края.

По информации краевого департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, ДВФУ завершил первый этап инженерно-геологических изысканий проекта. В работе задействовали ученых и оборудование ДВО РАН, Примгидромета, Дальневосточного регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института, водолазной компании «Аквамастер».

– Получен большой материал о степени загрязнения морской воды и донных осадков, а также о затопленных объектах на дне бухты. По итогам этой работы будут созданы и размещены в открытом доступе карты накопленного экологического ущерба, – рассказал руководитель ведомства Александр Коршенко.

Сейчас начался второй этап программы, который будет завершен к декабрю этого года.

– Он включает в себя в том числе анализ результатов проделанных исследований, изучаются отечественная и мировая практика по очистке морских акваторий. К данной работе привлечены ведущие эксперты из Приморья, Москвы и Санкт-Петербурга, которые должны выработать модель восстановления экосистемы бухты, – уточнил Александр Коршенко.

Напомним: для разработки программы по экологической очистке бухты Золотой Рог из федерального бюджета направлено более 60 миллионов рублей. Работа проводится Дальневосточным федеральным университетом совместно с учеными ДВО РАН и должна быть завершена до конца 2017 года.