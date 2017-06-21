Лето пришло с вирусом

Легкие признаки простуды грозили перерасти в настоящее ОРЗ, поэтому зашла в аптеку купить противовирусные препараты и медицинскую маску, чтобы не заражать окружающих. Однако в первой аптеке масок не оказалось, такой же ответ меня ждал во втором и третьем аптечных пунктах…

На вопрос, почему в аптеках нет самого необходимого, фармацевты разводили руками, мол, маски закончились и все тут.

Как оказалось, некоторые аптечные пункты просто не закупают медицинские маски в несезон – летом на них спроса нет.

– Однако этот июнь стал исключением, – призналась фармацевт известной аптечной сети. – Уже неделя, как люди идут к нам косяками со всеми признаками ОРВИ – высокой температурой, заложенным носом, больным горлом и т.д., раскупили лекарства и маски в том числе.

То есть в одних аптеках масок нет, потому что летом их менеджеры не делают заказы поставщикам, а другим, более предусмотрительным, приходится отдуваться и за себя, и «за того парня».

А что же ответственные за надзор эпидемиологической ситуации органы? Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю ситуацию, по всей видимости, не замечает – на официальном сайте ведомства никакой предупреждающей граждан информации нет. Дозвониться по указанному на сайте телефону не смогла – никто не отвечал.

Возможно, у Роспотребнадзора нет статистических данных, потому что люди просто не идут в больницы и переносят свое состояние на ногах. Между тем ОРВИ – не безобидная инфекция, ее последствия могут быть очень серьезны.

Врачи утверждают: диагноз ОРВИ можно поставить только по результатам анализов, а каких-то универсальных способов лечения нет, каждый случай индивидуален. Однако многие из нас ставят себе диагнозы сами, зачастую прибегая к помощи Всемирной сети.

И пока мы ставим диагнозы по Интернету или стоя перед фармацевтом, тыкаем наугад в разрекламированный противовирусный препарат, из аптек будут исчезать маски и лекарства, «ненужные» в несезон, а вирус будет спокойно гулять среди населения. И не вызывать никакого опасения у контролирующих эпидситуацию надзорных органов.