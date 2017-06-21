Дальневосточный гектар поддержит малоэтажное строительство

Продолжается прием проектов на конкурс идей по освоению дальневосточных гектаров. В настоящее время поступило уже более 450 идей из 50 регионов России, сообщается на официальном сайте Минвостокразвития.

На конкурс принимаются работы по шести номинациям: «Малоэтажное жилищное строительство», «Сельское хозяйство», «Туризм и рекреация», «Инновационные/технологичные решения», «Экологическая и социально ориентированная деятельность», «Поселения». Организаторы отмечают, что особое внимание конкурсанты уделяют идеям малоэтажного строительства. При этом на конкурс поступает немало проектов, в которых применяются модульные конструкции, основанные на современных технологиях.

– Программа «Дальневосточный гектар» – это возможность граждан построить свое будущее на своей земле. Мы предлагаем это делать креативно и планировать свою жизнь с ориентиром на технологии XXI века. Уже сейчас доказано, что легкие модульные дома комфортны для жизни в условиях даже самого сурового климата, а возможность при необходимости оперативно менять облик и площадь своего жилища способна перевернуть рынок домостроительного производства на Дальнем Востоке, – отмечает представитель компании-соорганизатора конкурса Дмитрий Логинов.

По мнению главы Министерства РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, закон о дальневосточном гектаре дает максимальную свободу самореализации граждан.

– Выбирая землю, гражданин может в дополнение к земельному участку получить ту или иную поддержку со стороны государства: для начала фермерского хозяйства, либо подъемные на переселение, либо льготную ипотеку для строительства своего дома. Всего сегодня систематизировано 35 мер такой поддержки, – пояснил Александр Галушка.

Так, получатели гектара могут воспользоваться квотой на заготовку древесины, которая впоследствии может быть использована в том числе и для строительства домов. В соответствии с Лесным кодексом РФ и региональными законами каждый гражданин России имеет право получить квоту на заготовку древесины для собственных нужд от 100 до 250 кубов. Кроме того, в отдельных регионах Дальнего Востока предусмотрены дополнительные объемы лесоматериалов, а также социальные выплаты многодетным и молодым семьям.

Напомним, что инициатором конкурса идей «Дальневосточный гектар» выступает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке при поддержке Минвостокразвития России.

По итогам конкурса на базе лучших работ будут разработаны типовые бизнес-планы, которые пополнят пакет модельных решений по освоению дальневосточных гектаров.

Прием заявок на конкурс идей «Дальневосточный гектар» продлится до 15 июля 2017 года. Конкурсные заявки принимаются через форму, размещенную по адресу http://hcfe.ru/contest/.