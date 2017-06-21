Что нужно йогу? Коврик и хорошее настроение

В субботу, 24 июня, в 11 часов в столице Приморья в спорткомплексе «Чемпион» ВГУЭС (ул. Гоголя, 41) начнутся мероприятия, посвященные Международному дню йоги.

Такое решение совместно приняли генеральное консульство Индии во Владивостоке, администрация города и руководство университета экономики и сервиса. В Дне йоги примут участие представители владивостокских студий йоги «Сарасвати», «Расаяна», «Шанти», «На Володарского», «На Запорожской», а также все поклонники этого вида гимнастики, вход для которых в «Чемпион» в этот день будет свободным. Нужно только захватить с собой спортивную форму, специальный коврик и хорошее настроение.

В программу Дня йоги также включены концертная программа ансамбля индийского танца и мастер-классы профессиональных представителей этой индийской оздоровительной гимнастики.

Напомним: во Владивостоке День йоги впервые состоялся в июне позапрошлого года в помещении спорткомплекса «Чемпион» ВГУЭС, а в прошлом году – на набережной Спортивной гавани.

Нынешний праздник йоги посвящен двум знаменательным событиям, которые отмечаются в этом году. Это 70-летие установления дипломатических отношений между нашей страной и Республикой Индия, а также 25-летие открытия во Владивостоке генерального консульства Индии.

Справка «В»

В 2014 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 июня Международным днем йоги. И с 2015 года он начал проводиться во многих странах и городах мира. Международный день йоги отмечается в различных странах мира не только как дань уважения индийской культуре, но и как праздник единения людей различных народов в своем стремлении к здоровому образу жизни.



