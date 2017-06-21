Налоговая служба ответит на вопросы граждан

Сегодня и завтра во всех налоговых инспекциях Приморья, в том числе во Владивостоке, пройдут дни открытых дверей: 23 июня с 9.00 до 16.45, 24 июня с 10.00 до 15.00, сообщили в пресс-службе мэрии.

Налогоплательщики смогут узнать все необходимое о порядке исчисления налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов, о налоговых льготах.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы по налогообложению.

Также граждане смогут подать заявление на получение льготы по налогам при наличии необходимых документов.