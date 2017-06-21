Налоговая служба ответит на вопросы граждан

Сегодня и завтра во всех налоговых инспекциях Приморья, в том числе во Владивостоке, пройдут дни открытых дверей: 23 июня с 9.00 до 16.45, 24 июня с 10.00 до 15.00, сообщили в пресс-службе мэрии.
Налогоплательщики смогут узнать все необходимое о порядке исчисления налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов, о налоговых льготах.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы по налогообложению.
Также граждане смогут подать заявление на получение льготы по налогам при наличии необходимых документов.
Гонщики приморской столицы завоевали все призовые места на прошедших в минувшие выходные на «Приморском кольце» соревнованиях по дрифту. Третий этап РДС-Восток завершился победой Екатерины Седых, сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на РДС-Восток.
Краевое отделение Пенсионного фонда России обслуживает 7,5 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Среди них 910 инвалидов и участников Великой Отечественной, 133 жителя блокадного Ленинграда, 6,5 тыс. тружеников тыла, сообщили в пресс-службе ведомства.
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