Фестиваль стартует с «Конька-Горбунка»

Балет «Конек-Горбунок» откроет II Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский» во Владивостоке, сообщили в пресс-службе Приморской сцены Мариинского театра.

Балетная труппа Мариинского театра представит спектакль «Конек-Горбунок» Родиона Щедрина (хореография Алексея Ратманского) трижды: 15 июля (19.00) и 16 июля (14.00 и 19.00).

«Конек-Горбунок» — красочный, веселый спектакль, триумфально завершивший гастроли Мариинского театра в Вашингтоне в феврале 2017 года. Американская публика, пресса и критики восторженно оценили постановку, отметив ее настроение и свежесть. Каролин Келмен, обозреватель портала DC Metro Theater Arts, описала спектакль так: «По мере того как перед нами разворачивался этот причудливый сюжет, в зрительном зале то и дело можно было слышать легкий смех. Алексей Ратманский, самый колоритный из ныне действующих хореографов, и Родион Щедрин, написавший удобную для танца музыку, сумели создать волшебный симбиоз. Воспоминание об этом спектакле еще долго будет вызывать у вас улыбку». Высокую оценку спектаклю дала и обозреватель портала Bachtrack Хилари Стро, поставив ему пять звезд: «С первых нот оживленной ярмарочной музыки до финального апофеоза «Конек-Горбунок» Алексея Ратманского был потрясающей забавой – чрезвычайно задорный и бесконечно очаровательный».

На открытии фестиваля «Мариинский» во Владивостоке выступит часть состава исполнителей, покорившего американских зрителей. В партии Ивана-дурака выйдут Максим Зюзин (15 июля 19.00), Александр Сергеев (16 июля 14.00), а также премьер Мариинского театра и Баварского государственного балета Владимир Шкляров (16 июля 19.00). Он, один из самых известных современных танцовщиков мира, впервые выступит на Приморской сцене Мариинского театра. Владимир Шкляров также представит дальневосточной публике программу творческого вечера (18 июля 19.00), в которой заявлены Ballet 101 Эрика Готье, «Гопак» (хореография Ростислава Захарова), Ne me quitte pas (постановка Юрия Смекалова) при участии солистов балетной труппы Мариинского театра Анастасии Колеговой и Максима Зюзина.