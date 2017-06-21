Лидеры стран готовятся к ВЭФ

​Лидеры сразу двух стран АТР заявили о своем участии в Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке в начале сентября нынешнего года.

О том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ возглавит делегацию Страны восходящего солнца, сообщил посол Японии в России господин Тойохиса Кодзуки. Планируется, что в предваряющий основную программу форума день Синдзо Абэ ознакомится с работой Ассоциации высших учебных заведений РФ и Японии, а также посетит международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юниоров. Спортивные состязания будут посвящены столетию первого международного поединка борцов дзюдо России и Японии, состоявшегося во Владивостоке в 1917 году. В соответствии с решением президента России этот турнир станет ежегодным.

О визите президента Республики Корея господина Мун Чжэ Ина на Восточный экономический форум сообщает «Российская газета» со ссылкой на южнокорейское информагентство Yonhap.

– Президент Мун Чжэ Ин приедет во Владивосток, чтобы принять участие в Восточном экономическом форуме, – заявил агентству депутат от правящей демократической партии «Тобуро» Сон Йон Гиль. – В администрации президента пришли к выводу, что эта поездка необходима.

Народный избранник добавил, что детали поездки, включая состав делегации и прочие конкретные вопросы, будут обсуждены в начале следующего месяца. При этом в администрации президента Республики Корея заявили, что окончательное решение по поводу участия президента Мун Чжэ Ина в Восточном экономическом форуме пока не принято. Тем не менее в Москве возможность приезда господина Муна во Владивосток считают «весьма вероятной».

– Если говорить объективно, то все идет именно к этому. Приглашение приехать во Владивосток уже сделано, полноценный двусторонний саммит проводить надо, – заявил «РГ» источник в правительственных кругах РФ. – Тем более что мы и корейцы постоянно говорим, что Дальний Восток – это тот регион, где мы должны очень активно сотрудничать. Потому прибытие Мун Чжэ Ина во Владивосток на ВЭФ выглядит весьма логичным и вероятным с учетом всех факторов.

Напомним, что III Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6–7 сентября. Для иностранных граждан предусмотрен упрощенный визовый режим, который заработает с 1 августа.

– Иностранный гражданин, который хочет посетить Владивосток, может зайти на сайт МИД РФ, заполнить анкету. Получив положительный ответ, взять загранпаспорт, купить билет и прилететь во Владивосток на 8 дней. Не надо ходить в консульство, платить сбор, – рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.