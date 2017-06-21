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Кирилл и Мефодий в ожидании реновации

Город призывает собственников облагородить фасады
Кирилл и Мефодий в ожидании реновации

Исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов обратился к руководству ДВФУ с рекомендацией отремонтировать фасады зданий университета в центре города.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, Константин Межонов в ходе рабочей поездки осмотрел состояние зданий, находящихся в собственности Дальневосточного федерального университета, расположенных на материковой части приморской столицы. В рейде приняли участие первый заместитель главы администрации Константин Лобода, начальник отдела внутренних проверок и профилактики нарушений департамента комплексной безопасности ДВФУ Алексей Сляднев, а также руководители административно-территориальных управлений районов города.

В ходе объезда участники осмотрели здания на Океанском проспекте, улицах Октябрьской и Аксаковской, а также на Народном проспекте. Все они требуют ремонта фасадов и благоустройства прилегающей территории.

Самый большой объем работ предстоит выполнить на улице Аксаковской, 3а. Помимо самого здания необходимо благоустроить и видовую площадку, расположенную рядом: нуждается в ремонте скульптура святых Кирилла и Мефодия, также находящаяся в собственности вуза.

– Совместно с представителем ДВФУ мы осмотрели здания университета на материковой части города. Несмотря на то что сейчас основную деятельность университет ведет на острове Русском, эти здания также необходимо содержать надлежащим образом. Взаимопонимание по комплексу обязательных работ есть, – отметил и.о. главы Владивостока. – Масштабного благоустройства требует видовая площадка на Орлиной сопке. Здесь необходимы асфальтирование подъездных путей и тротуаров, мощение пешеходной зоны, покос травы, восстановление наружного освещения и ограждений, а также реставрация скульптуры святых Кирилла и Мефодия.

Комментарий

Эдуард Барсегов, известный приморский скульптор, автор памятника просветителям Руси и создателям славянской письменности Кириллу и Мефодию:

– Если сейчас не принять меры по спасению, то вся композиция просто рухнет. Дело в том, что при возведении памятника строители не стали в основание вбивать сваю. А скульптура очень тяжелая, отлита из чугуна и внутри залита бетоном. За 11 лет, что Кирилл и Мефодий красуются на Орлиной сопке, пьедестал под ними сильно обветшал. В свое время предупреждал строителей, что нельзя кафельной плиткой обкладывать постамент, она под воздействием дождей и низких температур обязательно отлетит. Так оно и произошло, и теперь основание памятника замерзло и серьезно «болеет». Образовавшаяся между самим фундаментом и постаментом щель с каждым днем становится все больше. Сейчас в нее уже можно руку просунуть. Затем пьедестал просто начнет разваливаться. Кстати, восстановление не так уж дорого и обойдется – нужно всю плитку содрать, щели замазать, а облицовку сделать из гранита, лучше всего красного.

Кстати, возводя памятник, мы не знали, что со временем у него появится еще одна проблема – стальные замки, которыми его обвешивают молодожены. Лишняя нагрузка также может привести к обрушению, в мировой практике такие примеры есть. Поэтому замки нужно убрать с вант, поддерживающих колокольню позади памятника, сами ванты укрыть «шубой» или найти другое инженерное решение. Но сейчас стальная проволока вант просто ржавеет и может лопнуть. На мой взгляд, лучше всего, если власти возьмут памятник на свой баланс. Монумент все-таки важен для города и всего края. 

Справка «В»

– Памятник, как и земельный участок, на котором он находится, является собственностью ДВФУ. Поэтому деньги на ремонт должен выделить университет из своего бюджета. У администрации города такого права нет, – уточнили в пресс-службе мэрии. – Вот если памятник будет передан на баланс городу, тогда другое дело. Но инициировать такую сделку может только собственник, а ДВФУ пока молчит. Кроме того, процедура передачи предусматривает обязательное ее утверждение Думой Владивостока. Сама передача – вполне рутинный процесс, проводимый администрацией города с разными объектами по несколько раз в году.

    

Автор : Евгений СИДОРОВ

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В этом номере:
Кирилл и Мефодий в ожидании реновации
Кирилл и Мефодий в ожидании реновации

Город призывает собственников облагородить фасады

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