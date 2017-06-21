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«Всемирный» интерес

Карты «Мир» все более активно обсуждаются россиянами в соцсетях
«Всемирный» интерес

Уже с июля 2017 года в России стартует постепенный переход на новую платежную национальную систему «Мир». Эксперты заверяют, что население не почувствует разницы, но при этом все денежные операции будут надежно защищены.

Первыми на новую платежную систему перейдут государственные и муниципальные служащие, бюджетники, а также получатели пенсий и социальных выплат.

– Новая национальная платежная система вводится для того, чтобы обезопасить все платежные операции по банковским картам. Для пользователей ничего не изменится – на руках будет такая же пластиковая карта от банка, которому вы доверяете, но вместо надписи Visa или MasterCard в нижнем правом углу будет написано «Мир», – пояснили в пресс-службе края.

Между тем, как заверяют эксперты, вопросов по национальной карте еще много. Портал Банки.ру заказал специальное исследование мониторинговому сервису BrandSpotter – какие темы будоражат умы пользователей Интернета в отношении национальных карт.

К каким выводам пришли специалисты, сообщает корреспондент Банки.ру Анна Дубровская.

Требуется пошаговое руководство

Всплеск интереса к национальным картам начался с момента публикации в СМИ информации о том, что пенсионеры смогут получать пенсию на «Мир» с лета. С 1 марта 2017 года россияне обсудили карты «Мир» на разных соцплощадках более 7,8 тыс. раз. По словам исполнительного директора BrandSpotter Анны Мусатовой, пик упоминаний карты «Мир» в соцсетях приходится на начало – середину мая, когда была опубликована информация о том, что пенсионеры смогут получать пенсии на национальную карту после 1 июля 2017 года.

Вообще, рост количества обсуждений карт «Мир» пошел еще во время первого и второго чтения законопроекта, устанавливающего сроки перевода бюджетников на карты «Мир». 21 апреля законопроект был принят Госдумой в третьем, окончательном, чтении. А во время майских праздников, когда закон был подписан президентом России, обсуждение темы населением вышло на новый уровень.

В целом тональность обсуждения карты «Мир» в соцсетях скорее положительная – россияне склонны поддерживать национальный продукт и уменьшение зависимости от западных платежных систем. Но и вопросов у людей возникает много.

По словам Анны Мусатовой, чаще всего пользователи обсуждают в соцсетях перевод бюджетников на карты «Мир». На втором месте по частоте – обсуждение работы самой карты (в каких регионах она будет и не будет работать) и возможности отказаться от нее.

– Чувствуется недостаток информации населения о карте «Мир». Людям непонятно, сколько стоит ее обслуживание, обязан ли бюджетник сдавать предыдущую зарплатную карту. Виден недостаток четкого и пошагового руководства для граждан по работе с картой. Чтобы люди понимали, в чем ее преимущество, причем не для безопасности государства, а для конкретного гражданина, – отмечает Мусатова.

Ложка дегтя в бочке меда

Конечно, не обходится обсуждение карты «Мир» и без негатива. Впрочем, ложку дегтя можно найти при обсуждении любой темы, тем более в Сети.

Есть люди, которые настроены саркастически. Так, пользователи шутят, что карта называется «Мир», а как инструмент платежа она заявлена пока только для России, Белоруссии и Казахстана. Хотя уже известно, что не первый месяц ведутся переговоры с Турцией. Также идут переговоры с Таиландом и ОАЭ.

Есть особая группа православных граждан, которых не устраивает внедрение карт «Мир» по религиозным соображениям. Но эта группа в принципе не использует банковские карты, как и любые электронные средства платежа, старается не пользоваться средствами идентификации, которые предполагают внутри себя чипы или задействуют биометрическую технологию.

Есть те, кого не устраивает пока еще урезанный, по их мнению, функционал карты «Мир». Между тем изначально заявлялось, что национальный проект будет развиваться поэтапно. Например, уже этой осенью планируется запустить собственную программу лояльности «Мир».

По словам директора департамента маркетинга и коммуникаций Национальной системы платежных карт (НСПК – оператор карт «Мир») Андрея Нестерова, люди часто спрашивают о технологических возможностях карты и ее наполнении – есть ли бесконтактные карты, будет ли кешбэк, можно ли платить онлайн.

– Но, пожалуй, самыми популярными стали вопросы о возможности использования карты за рубежом. Поэтому мы много рассказываем о кобейджинговых проектах – выпуске совместных карт «Мир-Maestro» и «Мир-JCB» с международными платежными системами. Такими совместными картами можно пользоваться за границей.

Банкиры о национальной карте

Основные вопросы, поступающие в Почта Банк, также связаны с возможностью расплачиваться картой «Мир» за границей.

– Довольно часто задают вопрос про карты с бесконтактным интерфейсом – пользователи постепенно привыкают к такой опции и желают видеть ее и на картах национальной платежной системы, – комментирует вице-президент, директор по развитию розничного бизнеса Почта Банка Григорий Бабаджанян.

При этом Бабаджанян полагает, что массовое проникновение карт «Мир» среди отдельных категорий граждан (бюджетников, пенсионеров, студентов) начнется уже во втором полугодии этого года.

– Распространение среди остальных клиентов будет зависеть во многом от готовности НСПК конкурировать с международными платежными системами за долю рынка, – отмечает банкир.

По мнению председателя правления Риабанка Бориса Липкина, сегодня остаются вопросы как у банков, так и у населения относительно того, как будет происходить интеграция карт «Мир» в мировую платежную систему.

– Что касается внутрироссийских операций, то здесь тоже пока не очень понятно, на чем банкам можно будет зарабатывать. Не брать же комиссии с бюджетников? То есть нет ясности в отношении бизнес-плана по внедрению этих карт и перспектив: какими темпами дальше будет происходить эмиссия карт, какими темпами будет развиваться банкоматная сеть и тому подобное, – перечисляет Липкин. – Допустим, в Китае есть своя платежная система China UnionPay, но там миллиарды карт выпущены, они действуют по всему миру. У нас, очевидно, будут другие масштабы. Что касается населения, то, как только появится практика использования карт «Мир», будет больше ясности и больше доверия к этим картам.

Справка «В»

На сегодняшний день на территории Приморья уже выпущено более 31 тысячи платежных карт «Мир». По данным специалистов Дальневосточного ГУ Банка России, за 1-й квартал 2017 года в Приморье совершено около 103 тысяч операций по новым картам на общую сумму почти 125 млн рублей. Только за май 2017 года в Приморье проведено свыше 61 тысячи транзакций по оплате товаров и услуг с использованием карт «Мир», сумма среднего чека по этим операциям в регионе превысила 450 рублей.

Автор : Александр КАРАСЕВ

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