Стратегический продукт к всходу готов

План по посеву сои аграрии Приморья выполнили уже на 94 %. Больше всего этой культуры в Лесозаводске, Хорольском, Ханкайском и Черниговском районах.

Как сообщили в пресс-службе края, на сегодняшний день на полях Приморья посеяно более 240,2 тысячи гектаров сои.

– Это выше уровня прошлого года почти на 44,5 тысячи гектаров. Несмотря на погодные условия, приморские аграрии уже почти выполнили план. Ранние сорта позволяют сельхозпроизводителям сеять эту стратегически важную культуру до конца июня, – отметили в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия.

Отметим: интерес региональных сельхозпредприятий к производству именно этой культуры объясняется тем, что соя пользуется постоянным спросом на внешнем и внутреннем рынке. Более половины объема этой культуры производится на Дальнем Востоке, и большая часть – в Амурской области и Приморском крае.

Также завершен сев кукурузы и риса.

– Всего посеяно более 37,5 тысячи гектаров кукурузы и более 12,7 тысячи гектаров риса, – сообщили специалисты.