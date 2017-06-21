Хлеб теряет потребителей

Министерство промышленности и торговли России и Роскачество запустили проект всероссийского исследования качества хлеба, сообщает портал «ПродMag» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Современные экономические реалии подталкивают рынок ориентироваться уже не только на ценовую доступность хлеба, но и на его потребительские характеристики», – цитирует пресс-служба слова министра торговли и промышленности РФ Дениса Мантурова.

Он также отметил, что всероссийское исследование качества позволит оценить специфику рынка для каждого российского региона и наметить векторы развития отрасли. Министр добавил, что за последние 10 лет потребление хлеба сократилось на четверть – с 66 до 49 кг на человека в год, передает tass.ru.

Исследование хлеба пройдет по трем направлениям: на соответствие обязательным показателям безопасности, ГОСТам и повышенным стандартам Роскачества. Хлеб проверят на наличие пестицидов, фосфатов, следов картофельной болезни. Эксперты проверят, какие искусственные добавки и заменители применялись при производстве продукта. Исследование позволит выявить использование низкокачественного сырья и добавление фуражной пшеницы.

По словам руководителя Роскачества Максима Протасова, исследование будет представлено по каждому федеральному округу. Проект начнется с проверок в Центральном федеральном округе. Результаты первого исследования хлеба, проведенного на территории ЦФО, будут доступны к середине июля.

Между тем отмечается, что крупные производители хлебобулочных изделий несут потери из-за возвратов магазинами непроданного хлеба. Возврат хлеба связывают со значительным уменьшением спроса на продукцию.