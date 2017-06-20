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Учиться вредно для здоровья?

К 11-му классу в наших школах не остается ни одного ребенка без медицинских патологий.
Учиться вредно для здоровья?

Если среди первоклассников абсолютно здоровыми являются чуть более 4 процентов учащихся, то в выпускных классах таких совсем нет.

Газета «Известия» публикует выводы по результатам исследований экспертов Национального научно-практического центра здоровья детей Минздрава РФ. Педиатры, ортопеды, офтальмологи, неврологи, оториноларингологи и кардиологи в течение 11 лет (с 2005-го по 2015-й) ежегодно в апреле обследовали детей в школах. Кроме того, проводилось анкетирование учащихся и их родителей – выявлялись жалобы и уточнялся анамнез хронических заболеваний и функциональных отклонений. В общей сложности было проведено более 25 тыс. врачебных осмотров и проанализировано 3,6 тыс. анкет.

Как показывают исследования, за это время распространенность отклонений в развитии выросла почти на 15 %, а хронических болезней – более чем на 50 %.

Среди функциональных отклонений самые распространенные: нарушения сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем, органов дыхания, нервной системы и психической сферы, расстройства зрения. А среди хронических – язвенная болезнь, гастродуоденит, сколиоз, близорукость средней и высокой степени.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующая лабораторией научных основ школ здоровья Национального научно-практического центра здоровья детей Ирина Рапопорт отметила, что по сравнению с началом 1990-х, то есть за 25 лет, состояние здоровья школьников по распространенности функциональных отклонений ухудшилось в среднем в 2,5 раза, а по частоте встречаемости хронических болезней – на 40–70 %. При этом питание в то время в детских образовательных учреждениях было хуже, чем сейчас.

– Постоянно растет учебная нагрузка, дети находятся в стрессовой ситуации в связи с подготовкой и сдачей Единого государственного экзамена и экзаменов в 9-м классе, – рассказала профессор.

Между тем Минздрав дает совсем иные официальные данные: за последнее время увеличилось число полностью или практически здоровых детей до 84,6 % от всего детского населения.

Такую разницу в цифрах эксперты объясняют качеством осмотра детей в школах. Осмотры эти обычно формальны и поспешны, отсюда низкая выявляемость нарушений здоровья и, как следствие, хорошая общая статистика.

Автор : Отдел новостей «В»

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