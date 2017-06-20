Сегодня День памяти и скорби

22 июня – одна из самых трагических дат в истории нашей страны: 76 лет назад фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война.

Сегодня во Владивостоке пройдут памятные мероприятия с возложением цветов и венков к Вечному огню и Стене памяти, сообщили в пресс-службе мэрии.

В 10.30 начнется акция «Свеча памяти». Колонна ветеранов, школьников, студентов, представителей власти и общественных организаций с зажженными свечами пройдет от стелы «Владивосток – город воинской славы» до мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота».

В 11 часов на Корабельной набережной у Вечного огня состоится памятный митинг. По его завершении собравшиеся возложат цветы и венки к Вечному огню и Стене памяти мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота».