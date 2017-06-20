Полчаса на спасение и ликвидацию

Пожарные спасли семь человек, в том числе троих детей, из горящего жилого дома в Дальнереченске, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.
В 4.40 утра в спасательную службу поступило сообщение о пожаре в доме на ул. Советской.
Уже через 8 минут на место происшествия прибыли первые расчеты огнеборцев. На первом этаже пятиэтажного кирпичного дома одна из квартир была охвачена пламенем. Наблюдалось сильное задымление подъезда и вышерасположенных квартир. В связи с этим были привлечены сотрудники газодымозащитной службы. Была опасность возгорания соседних квартир. Из них огнеборцы с помощью трехколенной лестницы спасли семерых человек, среди которых оказалось трое детей. В 5.15 пожар был ликвидирован. С огнем боролись девять человек личного состава. Благодаря их грамотным и слаженным действиям на пожаре никто не пострадал.
Завтра, 23 июня, в семь утра круизное судно Asuka II пришвартуется в порту Владивостока к причалам Морского вокзала. Это одно из крупнейших круизных судов мира, по параметрам оно лишь немного уступает хорошо известному в приморской столице океанскому гиганту Diamond Princess.
Полицейские собаки помогли раскрыть 130 преступлений в Приморье с начала года. Эти данные были озвучены 21 июня – в День кинологических подразделений МВД России, сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ.
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