Полчаса на спасение и ликвидацию

Пожарные спасли семь человек, в том числе троих детей, из горящего жилого дома в Дальнереченске, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

В 4.40 утра в спасательную службу поступило сообщение о пожаре в доме на ул. Советской.

Уже через 8 минут на место происшествия прибыли первые расчеты огнеборцев. На первом этаже пятиэтажного кирпичного дома одна из квартир была охвачена пламенем. Наблюдалось сильное задымление подъезда и вышерасположенных квартир. В связи с этим были привлечены сотрудники газодымозащитной службы. Была опасность возгорания соседних квартир. Из них огнеборцы с помощью трехколенной лестницы спасли семерых человек, среди которых оказалось трое детей. В 5.15 пожар был ликвидирован. С огнем боролись девять человек личного состава. Благодаря их грамотным и слаженным действиям на пожаре никто не пострадал.