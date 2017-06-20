На «Совершенном» безуспешно ищут изъяны

В Японском море состоялся очередной этап государственных испытаний новейшего корвета «Совершенный» для его вхождения в состав Тихоокеанского флота.

Как рассказал корреспонденту «В» официальный представитель флота капитан 2-го ранга Владимир Матвеев, на морском полигоне корабль успешно выполнил ракетную стрельбу главным противокорабельным комплексом «Уран». Экипаж поразил цель первым выстрелом.

А затем успешно поразил из 100-миллиметровой корабельной артиллерийской установки А-190 крылатую ракету условного противника, запущенную с катера Р-79 соединения кораблей охраны водного района ТОФ.

Следующим шагом станет стрельба зенитными ракетами по воздушным целям. Кроме того, запланированы облеты корвета морской авиацией ТОФ, в том числе с посадкой вертолетов КА-27 на палубу корабля.

Помимо стрельб ракетно-артиллерийским вооружением сдаточная команда и военные моряки проводят маневренные и скоростные испытания корвета, проверяют работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств.

Итоги государственных ходовых и других испытаний подведут в июле. Ожидается, что подъем государственного флага состоится в День ВМФ. «Совершенный», построенный на Амурском судостроительном заводе, станет первым надводным кораблем, вошедшим в состав ТОФ за последнее десятилетие. Всего запланирована сборка шести кораблей этого проекта.

Корвет предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. При строительстве кораблей используется технология «стелс».