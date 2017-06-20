Клубничная столица приглашает на фестиваль

Ежегодный фестиваль клубники «Клубничная столица Приморья» пройдет в субботу, 24 июня, в Спасске-Дальнем.

Как отмечают организаторы, считается, что в Спасске-Дальнем самый благоприятный климат для выращивания этой ягоды, поэтому сюда в июне приезжают гости со всего края, чтобы насладиться вкусной местной клубникой.

В рамках фестиваля пройдут различные конкурсы, обещают в пресс-службе края. Так, соревнование «Лучшая клубника выросла на моей грядке» поможет выявить, чья продукция лучше всего продается, у кого самый большой урожай и, главное, у кого самая большая ягода. Вокальный конкурс «Ягодка моя» пройдет среди участников разного возраста: от 4 до 10 лет, от 11 до 17 лет, от 18 лет и выше. Также будет конкурс блюд из клубники «Вкус лета» и фотоконкурс «Я люблю клубнику». Кроме того, на фестивале выберут самых креативных продавцов, которые лучше всех оформят свое торговое место.

Стоит отметить, что помимо различных призов победители «клубничных» конкурсов будут награждены бесплатной подпиской на популярные у наших садоводов и фермеров издания – журнал «Сады и огороды Приморья» и газету «Семь дней в Приморье» на 2018 год. Фестиваль клубники «Клубничная столица Приморья» пройдет в Спасске-Дальнем в городском парке культуры и отдыха имени Борисова в субботу, 24 июня, в 10.00.

Гостей фестиваля ждут призы и подарки, мастер-классы, театрализованные представления, а главное – вкусная клубника.

По вопросам участия необходимо обратиться в отдел культуры администрации городского округа Спасск-Дальний, телефон 8 (42352) 2-38-03.

Как добраться: на машине по трассе М60. Расстояние от Владивостока до Спасска-Дальнего составляет 230 километров. В Спасск-Дальний можно добраться автобусом или поездом. Здесь останавливаются все поезда, идущие по Транссибу, то есть 5-6 поездов в день в направлении Владивостока (время в пути 4-5 часов). Автобусы на Спасск-Дальний из Владивостока отправляются в среднем каждые два часа.