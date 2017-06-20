Кимоно без шляпы что Восток без Запада

​В шестой раз во Владивостоке прошло кимоно-шоу, организованное силами простых японцев, проживающих в городе нашенском.

В этом году шоу было посвящено целой плеяде юбилеев, отмечаемых нашим восточным соседом. Самый значимый из них – 150 лет, как было восстановлено прямое императорское правление. Тем самым была поставлена точка на господстве самураев, длившемся семь веков. Именно тогда страна открылась миру, а сами японцы воспринимают это событие как встречу Востока и Запада. Потому один из участников кимоно-шоу добавил европейскую шляпу к своему национальному наряду. На наш европейский взгляд, такая встреча Востока и Запада получилось гармоничной.

А еще полтора века назад родился один из основоположников современной японской литературы Нацумэ Сосэки. Писателя настолько уважают в Японии, что его изображение даже поместили на банкноту в тысячу иен. Российским читателям он знаком как автор юмористического романа «Ваш покорный слуга кот».

На шоу были представлены и другие номера, посвященные памятным датам Японии. Например, 400-летию изобретения керамики аритояки. Изделия из нее стали популярны и за границей благодаря яркому узору и качеству глины. Поэтому вместе с кимоно зрителям продемонстрировали и чарки ручной работы.

Напомним, что в качестве моделей на шоу выступают японцы, живущие и работающие или проходящие учебу во Владивостоке. Почти все представленные в показах кимоно – собственность артистов. Многие из них привезли свои кимоно специально для участия в театрализованном представлении.