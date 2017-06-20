ЕГЭ отстранили от денег

В одной из школ Приморья детей за деньги готовили к сдаче ЕГЭ.

Нарушения выявлены в ходе проверки соблюдения законодательства при подготовке и проведении Единого государственного экзамена.

Как сообщается на сайте прокуратуры края, в 2016–2017 учебном году в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 п. Кавалерово» были организованы дополнительные платные курсы по подготовке к ЕГЭ по математике по приказу директора школы.

Вместе с тем согласно закону подготовка к ЕГЭ не может проводиться на коммерческой основе.

После вмешательства прокуратуры родителям школьников были возвращены денежные средства, потраченные на оплату курсов по подготовке к экзаменам.