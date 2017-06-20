ЕГЭ отстранили от денег

В одной из школ Приморья детей за деньги готовили к сдаче ЕГЭ.
Нарушения выявлены в ходе проверки соблюдения законодательства при подготовке и проведении Единого государственного экзамена.
Как сообщается на сайте прокуратуры края, в 2016–2017 учебном году в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 п. Кавалерово» были организованы дополнительные платные курсы по подготовке к ЕГЭ по математике по приказу директора школы.
Вместе с тем согласно закону подготовка к ЕГЭ не может проводиться на коммерческой основе.
После вмешательства прокуратуры родителям школьников были возвращены денежные средства, потраченные на оплату курсов по подготовке к экзаменам.
Завтра, 23 июня, в семь утра круизное судно Asuka II пришвартуется в порту Владивостока к причалам Морского вокзала. Это одно из крупнейших круизных судов мира, по параметрам оно лишь немного уступает хорошо известному в приморской столице океанскому гиганту Diamond Princess.
Полицейские собаки помогли раскрыть 130 преступлений в Приморье с начала года. Эти данные были озвучены 21 июня – в День кинологических подразделений МВД России, сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ.
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