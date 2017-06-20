Что не вошло в бесплатный гектар, продадут с аукциона

Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу (Дальнедра) этим летом проведет три аукциона на право изучения, разведки и добычи на золотополиметаллических участках в Приморье.
Как стало известно агентству «Интерфакс», первым лотом станет участок Нотто c коренным золотом и серебром. Он будет выставлен на аукцион со стартовым платежом 2,9 млн рублей. Месторождение площадью 46,82 кв. км расположено в Чугуевском районе в 20 км от ближайшего села Заветного. Дальнедра полагают, что там можно нарыть 12 тонн золота и 405 тонн серебра.
Стартовый платеж по второму участку – Рудопроявление Желтое – установлен в размере 2,4 млн рублей. Участок (9,16 кв. км) расположен на территории Дальнегорского городского округа на правобережье реки Большой Уссурки. По прогнозу, на участке 623 тыс. тонн руды, около полутора тонн золота, 65 тонн серебра и около 2 тыс. тонн свинца.
Завтра, 23 июня, в семь утра круизное судно Asuka II пришвартуется в порту Владивостока к причалам Морского вокзала. Это одно из крупнейших круизных судов мира, по параметрам оно лишь немного уступает хорошо известному в приморской столице океанскому гиганту Diamond Princess.
Полицейские собаки помогли раскрыть 130 преступлений в Приморье с начала года. Эти данные были озвучены 21 июня – в День кинологических подразделений МВД России, сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ.
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