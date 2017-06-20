Что не вошло в бесплатный гектар, продадут с аукциона

Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу (Дальнедра) этим летом проведет три аукциона на право изучения, разведки и добычи на золотополиметаллических участках в Приморье.

Как стало известно агентству «Интерфакс», первым лотом станет участок Нотто c коренным золотом и серебром. Он будет выставлен на аукцион со стартовым платежом 2,9 млн рублей. Месторождение площадью 46,82 кв. км расположено в Чугуевском районе в 20 км от ближайшего села Заветного. Дальнедра полагают, что там можно нарыть 12 тонн золота и 405 тонн серебра.

Стартовый платеж по второму участку – Рудопроявление Желтое – установлен в размере 2,4 млн рублей. Участок (9,16 кв. км) расположен на территории Дальнегорского городского округа на правобережье реки Большой Уссурки. По прогнозу, на участке 623 тыс. тонн руды, около полутора тонн золота, 65 тонн серебра и около 2 тыс. тонн свинца.