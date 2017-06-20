А нюх – как у собаки. Служебной

Полицейские собаки помогли раскрыть 130 преступлений в Приморье с начала года. Эти данные были озвучены 21 июня – в День кинологических подразделений МВД России, сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ.

Выезды на мероприятия, участие в патрулированиях, дежурства в составе групп задержания ­– все это видимая часть работы этой службы. За кадром же остается нелегкий труд кинолога, который должен воспитать свою собаку с щенячьего возраста, чтобы она была готова к службе. А для этого ему самому нужно быть подкованным и в психологии, и в физиологии животного.

В штате приморской полиции 165 должностей специалистов-кинологов, которые входят в состав патрульно-постовой службы, конвойных подразделений и ИВС, а также специальных кинологических подразделений в отделах полиции на территории региона.

В настоящее время в кинологическом центре УМВД края содержится 190 служебных собак по различным направлениям службы: для работы по запаху человека, по поиску взрывчатых веществ, наркотических средств и психотропных веществ. В течение года специалисты кинологического центра вырастили и передали для служебного использования 18 собак в территориальные органы Приморья и 16 служебных собак для подразделений кинологической службы в Еврейскую автономную область, Хабаровский край, на Сахалин и в другие регионы Дальнего Востока.

В этом году специалисты-кинологи со служебными собаками около 700 раз выезжали на места происшествий, с помощью хвостатых помощников оперативники раскрыли свыше ста преступлений.

Так, бельгийская овчарка по кличке Норик вывела полицейских на след подозреваемого в тяжком преступлении во Владивостоке. Собака взяла след на улице и обнаружила нож со следами крови, а затем привела к мужчине, проживающему в одной из квартир этого дома. Подозреваемый сознался в совершении убийства и был заключен под стражу.

В Находке служебная овчарка по кличке Арчи помогла обнаружить наркотические вещества у 25-летней местной жительницы. Собака указала на сумку, которая находилась в руках девушки. При досмотре автомобиля сотрудники полиции обнаружили в сумке два шприца с веществом темного цвета. Экспертизой установлено, что изъятое вещество является маслом каннабиса (гашишным маслом) общей массой более 97 граммов. Возбуждено уголовное дело.

Примеров плодотворной работы кинологов со служебными собаками много, у каждого полицейского наберется достаточно историй о работе своих подопечных.