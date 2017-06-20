Не нашли УК в системе – не платите за услуги

В государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) приморцы могут найти сведения практически обо всех управляющих компаниях региона.

ГИС ЖКХ создана для того, чтобы вместо многочисленных сайтов с разрозненной информацией появился полноценный единый информационный ресурс в сфере жилищно-коммунального хозяйства, отметили в пресс-службе края.

По словам специалистов ведомства, в системе размещается как общедоступная информация, так и личные кабинеты граждан, органов власти и управляющих компаний, кооперативов, товариществ собственников жилья и ресурсоснабжающих организаций.

– На портале ГИС ЖКХ можно ознакомиться с новостями в сфере ЖКХ, получить бесплатный круглосуточный доступ ко всем федеральным и региональным нормативным правовым актам, посмотреть реестр организаций сферы ЖКХ, зарегистрированных в системе, с отображением их местонахождения и обслуживаемых домов на карте. Здесь также размещены реестр объектов жилищного фонда, реестр лицензий управляющих организаций и реестр проверок, – пояснили в государственной жилищной инспекции Приморского края.

Также система содержит информацию, поступающую из государственных информационных ресурсов, единые справочники и классификаторы. Для органов власти и органов местного самоуправления ГИС позволяет получить аналитическую информацию по всей территории страны в режиме реального времени и выявить нарушения в сфере ЖКХ.

Как подчеркнули в ведомстве, для управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций размещение информации в системе является обязательным.

Также в законодательство введена норма о праве граждан не оплачивать жилищно-коммунальные услуги до размещения указанными организациями в системе информации о начислениях за ЖКУ с соответствующими расчетами в полном объеме, что создает мотивацию к исполнению участниками рынка своих обязанностей.

Организации могут размещать информацию как напрямую в личном кабинете, так и через иные информационные системы.

– На сегодняшний день в системе зарегистрированы и размещают информацию 99 % управляющих компаний, более 80 % товариществ собственников жилья и жилищных кооперативов, 100 % ресурсоснабжающих организаций, – уточнили в жилинспекции.

Специалисты напомнили, что за неразмещение информации или нарушение порядка, способов, сроков либо размещение информации в неполном объеме или недостоверной информации в ГИС ЖКХ предусмотрена административная ответственность с января 2018 года.