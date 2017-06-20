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Губернаторам запретят пиариться за счет налогоплательщиков

Законопроект, запрещающий главам регионов тратить бюджетные средства на самопиар, рассмотрит на ближайшем заседании комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

По информации газеты «Известия», документ, на который уже поступили положительные отзывы правительства и Верховного суда, будет рекомендован к принятию в первом чтении.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что субъекты нередко тратят бюджетные деньги не на экономическое развитие и обеспечение социального благополучия граждан, а на «формирование привлекательного имиджа губернатора». Делается это под видом «информирования граждан о деятельности региональных властей».

Ответственность смягчили

Это уже вторая редакция документа. Ранее Уголовный кодекс предлагалось дополнить статьей о «незаконном расходовании бюджетных и внебюджетных средств на информирование о деятельности органов государственной власти субъекта РФ». По этой статье нарушителям грозил штраф от 100 тыс. рублей либо лишение свободы сроком до пяти лет, если незаконные расходы превысили 1,5 млн рублей в год.

Однако Верховный суд в своем отзыве на законопроект предложил заменить уголовную ответственность на административную.

Перебрали с «информированием»

Законопроект вновь приобрел актуальность с учетом приближающихся региональных кампаний, сказал в беседе с «Известиями» глава комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко.

– В отличие от кандидатов в депутаты губернаторы продолжают осуществлять свои полномочия и активно пиарятся в СМИ за бюджетные деньги на фоне продолжающегося сокращения социальных расходов. Есть губернаторы, которые явно перебрали с «информированием», то есть эти средства фактически идут на их избирательную кампанию.

По словам Алексея Диденко, если Госдума поддержит инициативу, следующим шагом будет обсуждение ответственности. Она может быть как уголовной, так и административной или дисциплинарной.

Для пиара самых «прозрачных» и цитируемых деньги прятали по разным ведомствам

– Речь ни в коем случае не идет о том, чтобы сократить финансирование региональных СМИ, а лишь о том, чтобы запретить представителям региональных властей тратить бюджетные деньги на самопиар, – пояснила «Известиям» одна из авторов инициативы Ольга Тимофеева.

По ее словам, появление законопроекта стало результатом проверок Общероссийского народного фронта (Тимофеева – сопредседатель центрального штаба ОНФ), которые выявили миллионные траты на имиджевые публикации в некоторых дотационных регионах.

– Президент в 2013 году давал прямое поручение Минфину проанализировать все бюджетные расходы и раз в полгода следить, чтобы сумма была уменьшена. Но потом оказалось, что расходы на информполитику только выросли. При этом формулировки на эти расходы были извращены, деньги проходили по разным ведомствам, чтобы никто не догадался, на что они реально тратятся, – рассказала Ольга Тимофеева.

Согласно статистике с 2014 года траты регионов на освещение деятельности органов власти выросли на 1,5 млрд рублей. В 2017 году 38 регионов планируют потратить по разделу «СМИ» более 30 млрд рублей.

Автор : Отдел новостей «В»

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