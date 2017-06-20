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Через соломинку

На минувшем медиасаммите я приняла участие только в одном круглом столе. Обсуждался на нем вопрос весьма актуальный: как пишут СМИ о культуре и что нужно делать, чтобы об оной писали чаще и компетентнее.

Много хороших, правильных слов было сказано (а много и откровенных глупостей), но врезался мне в душу и память только один эпизод.

В процессе обсуждения в зале встала девушка лет 19 и громко так, со свойственной юности безапелляционностью сказала: «Вот вы (тут в нас, немногочисленных журналистов, пишущих о культуре, ткнула она пальцем) пишете непонятно и скучно. Молодежи это читать трудно. Вам надо научиться писать полайтовее, тогда вас больше будут читать!». И, оглядев нас победоносным взором, села.

Я, читатель, поясню. «Полайтовее» – это такое слово из молодежного сленга, образованного от английского light, весьма многозначного, одно из его значений – «легкий» (на пачках с чипсами иногда пишут light, мол, никаких калорий, слопай хоть сто пачек – не потолстеешь). То есть в переводе на скучный, такой непонятный молодежи русский язык «полайтовее» значит попроще, полегче, облегченнее, не так сложно.

Замечу, что ни один из русских вариантов девушке и в голову не пришел, она даже на круглом столе о культуре не задумалась о культуре речи и брякнула так, как общается со своими сверстниками, искренне полагая, что это слово должно вот-вот войти во все словари живого великорусского языка. А может, она просто не знала русских синонимов – в это охотно верю.

Я тогда, на круглом столе, ответила девушке. Сказала, что в задачи журналистики не входит опускаться до уровня сленга, наоборот, молодым (да и в любом возрасте) полезно нагружать свои извилины, тогда мозги будут трудиться, а сознание человека расти, культурный уровень повышаться… Тут меня назвали снобом, что я в данном контексте считаю комплиментом…

И вообще, мне кажется, что мы как-то перестарались в облегчении жизни молодежи. Сколько раз слышала: «Ой, он еще ребенок, всего 25 лет!». Или: «Ой, да что там, ей и 30 нет, сущее дитя…» И вот, опираясь на эту странную возрастную градацию, мы все кормим и кормим эту «молодежь», простите за сравнение, как младенцев. Все ей протертое да жиденькое, как беззубому существу.

Что показательно, эти самые «дети» своим зубам и челюстным мышцам с удовольствием дают нагрузку – не просят делать им еду «полайтовее», не боятся устать, жуя тот же шашлык… А вот мозги тренировать им почему-то трудно, тут им извольте суп-пюре подать, а то утомятся… И что? Через 20 лет получим поколение, которое при необходимости сделать умственное усилие будет плакать, просить соску и убегать, ибо это так трудно, так непривычно? А мы точно именно этого хотим?

Автор : Любовь БЕРЧАНСКАЯ

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