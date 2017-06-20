Владивостокцев приглашают сдать «экзамен здоровья»

26 июня – Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом. В этот день в краевой столице в очередной раз состоится антинаркотическая уличная акция «Защити свою жизнь», главная цель которой – формирование культуры здоровья, здорового образа жизни и профилактика наркомании среди жителей города.

Во Владивостоке в грядущий понедельник с 12.00 до 13.00 на двух площадках города – в сквере имени Суханова и на набережной Спортивной гавани состоится акция «Защити свою жизнь». Ее организаторы – муниципальное учреждение «Молодежный ресурсный центр» при поддержке КБУЗ «Краевой наркологический диспансер» и управления по контролю за оборотом наркотиков приморской полиции – намерены таким образом привлечь внимание горожан и гостей Владивостока к проблеме наркозависимости, делая акцент в первую очередь на молодежь. Всем желающим предложат принять участие в викторине, вопросы которой посвящены теме здоровья. Правильные ответы отметят призами.

Также в акции примут участие волонтеры, которые будут раздавать буклеты и листовки антинаркотической тематики.