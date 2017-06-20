Владивостокцев приглашают сдать «экзамен здоровья»

26 июня – Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом. В этот день в краевой столице в очередной раз состоится антинаркотическая уличная акция «Защити свою жизнь», главная цель которой – формирование культуры здоровья, здорового образа жизни и профилактика наркомании среди жителей города.
Во Владивостоке в грядущий понедельник с 12.00 до 13.00 на двух площадках города – в сквере имени Суханова и на набережной Спортивной гавани состоится акция «Защити свою жизнь». Ее организаторы – муниципальное учреждение «Молодежный ресурсный центр» при поддержке КБУЗ «Краевой наркологический диспансер» и управления по контролю за оборотом наркотиков приморской полиции – намерены таким образом привлечь внимание горожан и гостей Владивостока к проблеме наркозависимости, делая акцент в первую очередь на молодежь. Всем желающим предложат принять участие в викторине, вопросы которой посвящены теме здоровья. Правильные ответы отметят призами.
Также в акции примут участие волонтеры, которые будут раздавать буклеты и листовки антинаркотической тематики.
Завтра, 23 июня, в семь утра круизное судно Asuka II пришвартуется в порту Владивостока к причалам Морского вокзала. Это одно из крупнейших круизных судов мира, по параметрам оно лишь немного уступает хорошо известному в приморской столице океанскому гиганту Diamond Princess.
Полицейские собаки помогли раскрыть 130 преступлений в Приморье с начала года. Эти данные были озвучены 21 июня – в День кинологических подразделений МВД России, сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ.
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