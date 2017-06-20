О нарушении сообщит телефонный робот

Во Владивостоке ведется демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешения, срок действия которых истек, а также тех, у которых не обнаружен владелец.

Такую работу по распоряжению исполняющего обязанности главы города Константина Межонова проводят специалисты мэрии и сотрудники муниципального учреждения «Содержание городских территорий», отметили в пресс-службе мэрии.

На минувшей неделе в краевом центре демонтировано 26 незаконно установленных рекламных конструкций. Они размещены на хранение на спецплощадках.

– Все демонтированные конструкции размещаются на складе временного хранения, – объяснил Сергей Пригорнев, главный специалист 1-го разряда управления наружной рекламы и информации. – Владельцы могут забрать свое имущество, предоставив документы, подтверждающие право собственности, и оплатив стоимость работ по демонтажу, транспортировке и хранению.

Так, на прошлой неделе требования о возмещении расходов было направлено восьми предпринимателям.

Также администрация Владивостока проводит работу по выявлению афиш и объявлений, которые частные лица и организации зачастую размещают на объектах, не предназначенных для этих целей. В муниципальное казенное учреждение «Единая дежурная диспетчерская служба» на минувшей неделе направлена информация по 45 таким нарушителям. Специалисты службы уже приступили к их уведомлению о запрете размещения. Нарушителей извещают с помощью автоматического телефонного информатора (автодозвона).

Как сообщили в городском управлении наружной рекламы и информации, с начала года во Владивостоке демонтировано 138 рекламных конструкций различных форматов.