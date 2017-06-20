На дорогу к клинико-диагностическому центру уложат 200 тонн асфальтобетона

Новостная лента
Июнь, 22 четверг
15:20
Павел Пушкарев: Мой отец - великий человек Эксклюзив
15:20
В приморской ТОР накаляется общественно-политическая обстановка Эксклюзив
15:15
Во Владивостоке 24 июня состоится научно-популярное мероприятие для молодых ученых Science Slam
15:00
Нетрезвые владивостокцы устроили драку во Владивостоке Видео
14:48
Беременная воровка-рецидивистка задержана во Владивостоке
14:37
В Приморье обсудили антироссийские санкции
14:15
В Пекине прошла презентация выставки ​ЭКСПО «Китай - Северо-Восточная Азия 2017» Фото
14:04
Неизвестные подожгли два автомобиля в Приморье Фото и Видео
13:53
В Находке пропал молодой человек Фото
13:42
В Приморье разыскивают подростка Фото
13:31
​Неожиданный скачок доллара во Владивостоке
13:10
Чем дышал Владивосток с 13 по 20 июня?
12:55
Пьяный 18-летний приморец угнал авто и попал в ДТП
12:42
Два приморских рэкетира задержаны при попытке скрыться за границей
12:32
Прокуратура: муниципалитет Уссурийска рисковал жизнью горожан
12:20
Клубника подешевела в Приморье Фото
12:10
Во Владивостоке пропал мужчина Фото
12:01
Рецидивист осужден за зверское убийство в храме в Приморье
11:49
Во Владивостоке горела квартира
11:38
В Приморье обеспокоены незаконной торговлей
11:27
В Приморье за сутки потушили три пожара
11:16
Торжества в честь 157-летия города состоятся 30 июня во Владивостоке
11:08
В Приморье автомобилистка наехала на несовершеннолетнего велосипедиста Фото
10:56
Скоростная жд-магистраль Владивосток-Чанчунь может появиться в ближайшее время
10:44
Приморцы счастливо избежали массового отравления
10:40
К вечеру во Владивостоке ожидается гроза
10:34
Еще один круизный лайнер прибывает во Владивосток завтра
10:22
Мамочки Приморья возмущены небрежным отношением медперсонала Фото
10:11
Во Владивостоке пройдет акция «Завтра была война»
10:00
Сборная России проиграла Португалии: Роналду забил единственный и решающий гол
09:48
Эвакуаторы убирают все автомобили с Корабельной набережной во Владивостоке Фото
09:37
Скандал во Владивостоке: Полицейские продавали наркотики в СИЗО за явки с повинной
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4151 (90) от 22 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Чиновники ходили по дворам
Пассажиров круизного лайнера встретят с барабанами
Сегодня День памяти и скорби
А нюх – как у собаки. Служебной
Полчаса на спасение и ликвидацию
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Мегаполис

На дорогу к клинико-диагностическому центру уложат 200 тонн асфальтобетона

В столице Приморья ремонтируют подъездные дороги к медицинским учреждениям. Работы проводятся по программе «Здоровый город» на 2014–2018 годы, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

Так, активная работа по устройству нового дорожного покрытия ведется на улице Светланской, 131. Cтроители асфальтируют подъездную дорогу к клинико-диагностическому центру. Укладке асфальта предшествовали демонтаж старого покрытия и бортовых камней, устройство щебеночного основания и новых бордюров. Асфальт здесь укладывают в два слоя: первый – выравнивающий и второй – основной. Как рассказал представитель подрядной организации, выигравшей открытый аукцион на ремонт дороги, здесь будет уложено более 200 тонн асфальтобетона.

Также ведется ремонт дороги к детской поликлинике № 2 на улице Нейбута, 27. Бригада дорожной службы демонтировала старое покрытие, проводит отсыпку основания дороги щебнем и установку бордюрного камня.

Кроме того, в ходе открытого аукциона, проведенного в электронной форме, образовалась экономия денежных средств. На них будет отремонтирована прилегающая дорога к детской поликлинике № 4 на улице Калинина, 51.

Напомним, что в этом году уже выполнен ремонт подъезда к Владивостокской клинической больнице № 1 на улице Садовой. Дорожные строители демонтировали старое асфальтобетонное покрытие и уложили два слоя нового покрытия. Длина ремонтируемого участка составила порядка 500 метров, уложено более 200 тонн асфальтобетона.

   

Автор : Отдел новостей «В»

comments powered by Disqus
В этом номере:
Чиновники ходили по дворам
Чиновники ходили по дворам

Специалисты администрации города обсуждают с жителями благоустройство придомовых территорий

Пассажиров круизного лайнера встретят с барабанами
Пассажиров круизного лайнера встретят с барабанами

Завтра, 23 июня, в семь утра круизное судно Asuka II пришвартуется в порту Владивостока к причалам Морского вокзала. Это одно из крупнейших круизных судов мира, по параметрам оно лишь немного уступает хорошо известному в приморской столице океанскому гиганту Diamond Princess.

Сегодня День памяти и скорби

22 июня – одна из самых трагических дат в истории нашей страны: 76 лет назад фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война.

А нюх – как у собаки. Служебной

Полицейские собаки помогли раскрыть 130 преступлений в Приморье с начала года. Эти данные были озвучены 21 июня – в День кинологических подразделений МВД России, сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ.

Полчаса на спасение и ликвидацию

Пожарные спасли семь человек, в том числе троих детей, из горящего жилого дома в Дальнереченске, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4150

Городу предлагают технологии будущего
День «М» назначен на субботу
Сабантуй на радость всем
Спасскцементу 110 лет!
Владивосток считает Игоря Пушкарева человеком года
Мосгорсуд оставил Андрея Пушкарева под арестом

газета
газета "Владивосток" № 4149

Будущие флотоводцы подбросили монеты. На удачу
Владивосток и Харбин стали городами-побратимами
Дворовые команды готовятся к сражению
Безопасность на дороге лепили, рисовали и крутили из бумаги
«Лотос» посвятят истории, а «Сихотэ-Алинь» – экономике
Большинство новых люков – полимерные

газета
газета "Владивосток" № 4148

Для здоровья прописали дисциплину
Каникулы: жизнь за селфи
Финские интересы: от шкипера Гека до дальневосточного гектара
Счастливое детство в фарфоре
Уважаемые работники и ветераны отрасли здравоохранения!
Новый урожай везут на центральную площадь

газета
газета "Владивосток" № 4147

Ликбез от финансистов: новые вызовы для потребителей
Под обаянием Безрукова
Во Владивостоке появился Цветочный город
Японская бизнес-миссия едет на Дальний Восток
Кожевенное производство стартует через три года
Выбрать свой гектар помогают высокие технологии