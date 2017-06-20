На дорогу к клинико-диагностическому центру уложат 200 тонн асфальтобетона

В столице Приморья ремонтируют подъездные дороги к медицинским учреждениям. Работы проводятся по программе «Здоровый город» на 2014–2018 годы, сообщили в пресс-службе администрации Владивостока.

Так, активная работа по устройству нового дорожного покрытия ведется на улице Светланской, 131. Cтроители асфальтируют подъездную дорогу к клинико-диагностическому центру. Укладке асфальта предшествовали демонтаж старого покрытия и бортовых камней, устройство щебеночного основания и новых бордюров. Асфальт здесь укладывают в два слоя: первый – выравнивающий и второй – основной. Как рассказал представитель подрядной организации, выигравшей открытый аукцион на ремонт дороги, здесь будет уложено более 200 тонн асфальтобетона.

Также ведется ремонт дороги к детской поликлинике № 2 на улице Нейбута, 27. Бригада дорожной службы демонтировала старое покрытие, проводит отсыпку основания дороги щебнем и установку бордюрного камня.

Кроме того, в ходе открытого аукциона, проведенного в электронной форме, образовалась экономия денежных средств. На них будет отремонтирована прилегающая дорога к детской поликлинике № 4 на улице Калинина, 51.

Напомним, что в этом году уже выполнен ремонт подъезда к Владивостокской клинической больнице № 1 на улице Садовой. Дорожные строители демонтировали старое асфальтобетонное покрытие и уложили два слоя нового покрытия. Длина ремонтируемого участка составила порядка 500 метров, уложено более 200 тонн асфальтобетона.