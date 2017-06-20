Горожан призывают пропагандировать ЗОЖ

Продолжается прием заявок на участие в конкурсе по пропаганде здорового образа жизни.

На главные призы – сертификаты на приобретение спортивного инвентаря и оборудования номиналом 30, 20 и 10 тысяч рублей – претендуют пять организаций, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как уже писал «В», конкурс проводится в двух номинациях: «Лучшее мероприятие в трудовом коллективе, содействующее здоровому образу жизни» и «Лучшая акция для населения». Организатором выступает администрация Владивостока.

По данным городского отдела по реализации полномочий в сфере охраны здоровья, заявки на участие в конкурсе уже подали МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей», Молодежный ресурсный центр, Соллерс, перинатальный центр и родильный дом № 3. Все они представили свои проекты по пропаганде здорового образа жизни среди сотрудников, а также среди населения приморской столицы.

Напомним: заявки на участие в конкурсе принимают до 26 июня по адресу: ул. Ильичева, д. 15, кабинет 41. Более подробную информацию о конкурсе можно уточнить по телефону 2614-229.