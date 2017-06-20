Талант не ограничишь возможностями

​Фестиваль народного творчества «Я талантлив» собрал во Владивостоке более 300 участников из 16 муниципальных образований Приморья. Все артисты были делегированы от общественных организаций инвалидов.

Фойе драматического театра молодежи в этот день больше походило на филиал художественной галереи, настолько искусными были работы народных умельцев. К примеру, расписные картины по шелку создавали эффект 3D-графики.

– Работы эти выполнены непрофессиональными художниками. Мастерицы занимаются в клубном объединении росписи по ткани «Батик» всего два года и уже достигли таких результатов, – поделилась куратор творческих коллективов Партизанска Ирина Коробук. – Начинали с легких работ, теперь вот и объемные картины делают, причем используют только краски и шелк. От желающих поучиться у них мастерству отбоя нет, как и от потенциальных покупателей. Вот только расставаться со своими шедеврами наши мастерицы не спешат, говорят, что это как дети для них.

Пока мы беседовали, авторы работ выступали на сцене с композицией «Баба Тома».

– Всего было представлено более 30 художественных номеров, как сольных, так и коллективных. Зал тепло приветствовал и юного флейтиста, и хоры, и ансамбли. Особенно всем понравился парный танец в исполнении Артема Моисеенко и его партнерши, – рассказал директор Приморского краевого центра народной культуры Роман Нечаев.

– Нашему коллективу уже семь лет. Мы постоянно выступаем в больницах и школах, а также на городских праздниках, – рассказала руководитель коллектива «Вдохновение» при обществе инвалидов поселка Пограничного Раиса Ненашева. – Песни исполняем самые разные, но с поправкой на возраст – нам всем уже за 60. И радуемся, когда нас хорошо принимают зрители. Ведь мы непрофессиональный коллектив, зато поем с душой. Люди это чувствуют, поэтому всегда нам подпевают.