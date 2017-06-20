Талант не ограничишь возможностями

Новостная лента
Июнь, 22 четверг
15:20
Павел Пушкарев: Мой отец - великий человек Эксклюзив
15:20
В приморской ТОР накаляется общественно-политическая обстановка Эксклюзив
15:15
Во Владивостоке 24 июня состоится научно-популярное мероприятие для молодых ученых Science Slam
15:00
Нетрезвые владивостокцы устроили драку во Владивостоке Видео
14:48
Беременная воровка-рецидивистка задержана во Владивостоке
14:37
В Приморье обсудили антироссийские санкции
14:15
В Пекине прошла презентация выставки ​ЭКСПО «Китай - Северо-Восточная Азия 2017» Фото
14:04
Неизвестные подожгли два автомобиля в Приморье Фото и Видео
13:53
В Находке пропал молодой человек Фото
13:42
В Приморье разыскивают подростка Фото
13:31
​Неожиданный скачок доллара во Владивостоке
13:10
Чем дышал Владивосток с 13 по 20 июня?
12:55
Пьяный 18-летний приморец угнал авто и попал в ДТП
12:42
Два приморских рэкетира задержаны при попытке скрыться за границей
12:32
Прокуратура: муниципалитет Уссурийска рисковал жизнью горожан
12:20
Клубника подешевела в Приморье Фото
12:10
Во Владивостоке пропал мужчина Фото
12:01
Рецидивист осужден за зверское убийство в храме в Приморье
11:49
Во Владивостоке горела квартира
11:38
В Приморье обеспокоены незаконной торговлей
11:27
В Приморье за сутки потушили три пожара
11:16
Торжества в честь 157-летия города состоятся 30 июня во Владивостоке
11:08
В Приморье автомобилистка наехала на несовершеннолетнего велосипедиста Фото
10:56
Скоростная жд-магистраль Владивосток-Чанчунь может появиться в ближайшее время
10:44
Приморцы счастливо избежали массового отравления
10:40
К вечеру во Владивостоке ожидается гроза
10:34
Еще один круизный лайнер прибывает во Владивосток завтра
10:22
Мамочки Приморья возмущены небрежным отношением медперсонала Фото
10:11
Во Владивостоке пройдет акция «Завтра была война»
10:00
Сборная России проиграла Португалии: Роналду забил единственный и решающий гол
09:48
Эвакуаторы убирают все автомобили с Корабельной набережной во Владивостоке Фото
09:37
Скандал во Владивостоке: Полицейские продавали наркотики в СИЗО за явки с повинной
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4151 (90) от 22 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Чиновники ходили по дворам
Пассажиров круизного лайнера встретят с барабанами
Сегодня День памяти и скорби
А нюх – как у собаки. Служебной
Полчаса на спасение и ликвидацию
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Культура

Талант не ограничишь возможностями

​Фестиваль народного творчества «Я талантлив» собрал во Владивостоке более 300 участников из 16 муниципальных образований Приморья. Все артисты были делегированы от общественных организаций инвалидов.

Фойе драматического театра молодежи в этот день больше походило на филиал художественной галереи, настолько искусными были работы народных умельцев. К примеру, расписные картины по шелку создавали эффект 3D-графики.

– Работы эти выполнены непрофессиональными художниками. Мастерицы занимаются в клубном объединении росписи по ткани «Батик» всего два года и уже достигли таких результатов, – поделилась куратор творческих коллективов Партизанска Ирина Коробук. – Начинали с легких работ, теперь вот и объемные картины делают, причем используют только краски и шелк. От желающих поучиться у них мастерству отбоя нет, как и от потенциальных покупателей. Вот только расставаться со своими шедеврами наши мастерицы не спешат, говорят, что это как дети для них.

Пока мы беседовали, авторы работ выступали на сцене с композицией «Баба Тома».

– Всего было представлено более 30 художественных номеров, как сольных, так и коллективных. Зал тепло приветствовал и юного флейтиста, и хоры, и ансамбли. Особенно всем понравился парный танец в исполнении Артема Моисеенко и его партнерши, – рассказал директор Приморского краевого центра народной культуры Роман Нечаев.

– Нашему коллективу уже семь лет. Мы постоянно выступаем в больницах и школах, а также на городских праздниках, – рассказала руководитель коллектива «Вдохновение» при обществе инвалидов поселка Пограничного Раиса Ненашева. – Песни исполняем самые разные, но с поправкой на возраст – нам всем уже за 60. И радуемся, когда нас хорошо принимают зрители. Ведь мы непрофессиональный коллектив, зато поем с душой. Люди это чувствуют, поэтому всегда нам подпевают. 

Автор : Вадим КОЧУГОВ

comments powered by Disqus
В этом номере:
Чиновники ходили по дворам
Чиновники ходили по дворам

Специалисты администрации города обсуждают с жителями благоустройство придомовых территорий

Пассажиров круизного лайнера встретят с барабанами
Пассажиров круизного лайнера встретят с барабанами

Завтра, 23 июня, в семь утра круизное судно Asuka II пришвартуется в порту Владивостока к причалам Морского вокзала. Это одно из крупнейших круизных судов мира, по параметрам оно лишь немного уступает хорошо известному в приморской столице океанскому гиганту Diamond Princess.

Сегодня День памяти и скорби

22 июня – одна из самых трагических дат в истории нашей страны: 76 лет назад фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война.

А нюх – как у собаки. Служебной

Полицейские собаки помогли раскрыть 130 преступлений в Приморье с начала года. Эти данные были озвучены 21 июня – в День кинологических подразделений МВД России, сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ.

Полчаса на спасение и ликвидацию

Пожарные спасли семь человек, в том числе троих детей, из горящего жилого дома в Дальнереченске, сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4150

Городу предлагают технологии будущего
День «М» назначен на субботу
Сабантуй на радость всем
Спасскцементу 110 лет!
Владивосток считает Игоря Пушкарева человеком года
Мосгорсуд оставил Андрея Пушкарева под арестом

газета
газета "Владивосток" № 4149

Будущие флотоводцы подбросили монеты. На удачу
Владивосток и Харбин стали городами-побратимами
Дворовые команды готовятся к сражению
Безопасность на дороге лепили, рисовали и крутили из бумаги
«Лотос» посвятят истории, а «Сихотэ-Алинь» – экономике
Большинство новых люков – полимерные

газета
газета "Владивосток" № 4148

Для здоровья прописали дисциплину
Каникулы: жизнь за селфи
Финские интересы: от шкипера Гека до дальневосточного гектара
Счастливое детство в фарфоре
Уважаемые работники и ветераны отрасли здравоохранения!
Новый урожай везут на центральную площадь

газета
газета "Владивосток" № 4147

Ликбез от финансистов: новые вызовы для потребителей
Под обаянием Безрукова
Во Владивостоке появился Цветочный город
Японская бизнес-миссия едет на Дальний Восток
Кожевенное производство стартует через три года
Выбрать свой гектар помогают высокие технологии