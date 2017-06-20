Суть текущего момента

Свои мысли художники предпочитают рисовать

Акварель в последнее время редко встретишь на «взрослых» выставках, маститые художники предпочитают масляные краски. Поэтому экспозиция работ Ольги Игнатенко «Течение», представленная в музейном комплексе ВГУЭС, интересна вдвойне.

Название выставки говорит и о течении жизни, и об открытости ко всему, что ее наполняет, и о непрерывности движения окружающего мира.

– Название родилось в процессе размышления. Пыталась найти слово, которое наиболее точно могло бы отразить мое стремление к рисованию, тот исходный импульс, который толкает меня взяться за краски и карандаши, – призналась Ольга Игнатенко. – И течение в данном случае – многоликое, многослойное. Это как течение созерцательности, мысли, ведь каждый миг вокруг нас что-то меняется. И уловить, а затем передать его уникальность лучше всего удается в графике или акварели. Я работаю в технике a la prima («в один присест»), позволяющей закончить картину еще до того, как краски полностью высохнут. Обычно на это уходит один час.

По словам Ольги, сделав несколько зарисовок и вернувшись с ними в студию, она старается наиболее точно передать на бумаге пойманные ощущения пережитых мгновений. Именно так появились, например, работы «Жара» и «Летнее небо».

– Художники выражают мысли на бумаге. И у Ольги на выставке представлен очень разный предметный ряд, – рассказала ответственный секретарь приморского отделения Союза художников России Ольга Зотова. – Есть пейзажи и серия работ с посудой, городские зарисовки и натюрморты. Наверняка посетителям выставки понравятся ее акварели из путешествия по Санкт-Петербургу. Они очень точные, законченные, ей удалось передать образ культурной столицы.

Акварельные работы более хрупкие, чем выполненные маслом. Слой красок в них настолько тонок, что он под воздействием внешних факторов быстро истончается, вот и прячут художники свои творения в папках от выставки до выставки.

– Акварель для меня – магическая техника. Акварель – это вода, а она обладает своей волей, силой, характером. И любая работа с акварелью – это некое соавторство с этой стихией. Это как танец, он чарует. Потому и работы получаются такими – в них есть недосказанность, пространство для домысливания. Они не ставят точку, – призналась Ольга Игнатенко.

Кроме работ акварелью на выставке представлены рисунки тушью и чернилами.

– Живость, возможность быстрым штрихом запечатлеть мгновение, плавной линией зафиксировать контур предмета, обозначить, наметить, схватить суть текущего момента – эти качества графики с самого начала привлекли Игнатенко. И помогли избежать творческой ловушки, когда хотелось постоянно улучшить результат, стерев достигнутое в карандашном наброске. Тогда Ольга запретила себе улучшать, прибегнув к материалу, который невозможно исправить. Так появились графические серии, выполненные в туши, изящные, живые, эстетически выверенные. В них сконцентрированы размышления автора о соотношении черного и белого, пятна и линии, контраста и гармонии, – раскрыла секрет художницы Ольга Зотова.

Глядя на черно-белые работы молодого художника, невольно ловишь себя на том, что это уже готовые иллюстрации для книг – образ раскрыт, но не отвлекает от чтения цветовыми пятнами. Впрочем, автор призналась корреспонденту «В», что из всех ее работ, представленных на выставке, ей больше всего нравится триптих о бухте Средней, расположенной в Дальневосточном морском биосферном заповеднике ДВО РАН в заливе Петра Великого. Глядя на эти работы, Ольга вновь переживает свои ощущения от слияния с природой и воодушевления от увиденного и надеется, что зрители тоже это прочувствуют.

Выставка продлится до 30 июня. Вход бесплатный при предъявлении паспорта на входе в университет.