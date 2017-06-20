Пассажиров круизного лайнера встретят с барабанами

Завтра, 23 июня, в семь утра круизное судно Asuka II пришвартуется в порту Владивостока к причалам Морского вокзала. Это одно из крупнейших круизных судов мира, по параметрам оно лишь немного уступает хорошо известному в приморской столице океанскому гиганту Diamond Princess.

На борту лайнера находится более 500 туристов из Японии, а также около 500 членов экипажа. Asuka II прибывает во Владивосток из Акиты, далее следует в порт Фусики. Как сообщили в ООО «Владивостокский морской терминал», на видовой площадке Морского вокзала состоится церемония приветствия пассажиров и экипажа лайнера, организованная при поддержке молодежного центра Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета.

Жителей и гостей города ждут незабываемые выступления в добрых русских традициях и с особым владивостокским шиком. А именно: церемониальный отряд барабанщиц, танцевальный коллектив «Ладья», вокалист Алексей Виноградов. Помимо этого, будет проходить выставка картин от Приморской государственной картинной галереи, а в центральном зале Морского вокзала в 10.30, 12.00, 14.00 состоится Морской лекторий, посвященный 200-летию русского художника-мариниста Ивана Айвазовского.

Колорита мероприятию добавят девушки в сарафанах и народных костюмах, с которыми можно будет сфотографироваться.

В 16.00 начнется пешеходная экскурсия от Морского вокзала в Приморскую государственную картинную галерею.

Asuka II пробудет во Владивостоке практически весь день и отойдет от причала Морского вокзала в 22.00 по местному времени. За это время иностранные туристы намерены ознакомиться с достопримечательностями Владивостока, историческим центром, музеями города, мостами, посетить Ворошиловскую батарею и проехать на электричке. Горожане и гости города смогут увидеть процесс швартовки, отшвартовки лайнера, сделать уникальное фото на его фоне, пообщаться с путешествующими на нем туристами.