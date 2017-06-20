Чиновники ходили по дворам

Специалисты администрации города обсуждают с жителями благоустройство придомовых территорий

В приморской столице продолжается реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостока» на 2017 год, значительную часть которой составляет благоустройство придомовых территорий. В этом году в рамках реализации приоритетного федерального проекта будет отремонтировано 14 дворов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Сотрудники управления содержания жилищного фонда и управления дорог и благоустройства администрации Владивостока проводят встречи с жильцами многоквартирных домов, вошедших в программу, обсуждают виды и сроки проведения работ. Как отмечают специалисты, на этих придомовых участках установят новые бордюры, отремонтируют тротуары и дороги. Ремонтные работы в городских дворах начнутся после проведения аукциона в электронной форме и определения подрядной организации.

Встречи с жильцами и обсуждение благоустройства придомовых территорий прошли на ул. Терешковой, 7, Кипарисовой, 18, 40 лет ВЛКСМ, 8 и 50 лет ВЛКСМ, 17. Во всех этих дворах будет проведен ремонт придомовых дорог и пешеходных зон.

Стоит отметить, что специалисты при планировании видов работ учитывают пожелания жильцов. Например, в доме № 7 на ул. Терешковой живут несколько человек с ограниченными физическими возможностями здоровья, поэтому здесь ремонт будет проведен с учетом их интересов и потребностей. Кроме того, при проведении ремонтных работ будут восстановлены ливнеприемные коллекторы.

– Два дома, обслуживаемые нашей управляющей компанией, вошли в программу по благоустройству двориков. Совместно с администрацией города мы осмотрели дворовые территории, определили детали, на которые стоит обратить внимание, прежде всего это ремонт проезда и тротуара, – отметил Станислав Михайлов, представитель УК «Влад-Дом».

Дом № 8 на ул. 40 лет ВЛКСМ в этом году ждет не только реконструкция придомовой дороги и тротуара, но и ремонт кровли, который проведет Фонд капитального ремонта Приморского края. В ходе обсуждения специалисты мэрии отметили: когда ведется ремонт кровли, сброшенный старый рубероид и кровельные материалы могут повредить новый асфальт, поэтому управляющей компании и совету дома рекомендовали поторопить подрядную организацию и провести все запланированные работы по обновлению кровли до укладки новой дороги.

С нетерпением ждут ремонта и во дворе дома № 17 на ул. 50 лет ВЛКСМ. После завершения строительных работ жильцы планируют озеленить территорию – высадить новые деревья и кустарники.