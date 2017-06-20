Овощебаза станет круглогодичной ярмаркой

Во Владивостоке продано с торгов трехэтажное здание-овощехранилище, выставленное на аукцион администрацией приморской столицы.
Победителем признано ООО «ДВ-Пласт», уточняет информагентство «Интерфакс». Отмечается, что компания предложила выкупить крупнейшую овощебазу Владивостока по начальной цене торгов – 203,4 млн рублей. Других заявок не поступало.
Как уже писал «В», овощебаза изначально включала три объекта, но два из них – меньшие по площади – уже обрели новых собственников на прошедших ранее торгах. На нынешнем аукционе был продан и самый крупный объект площадью 10,8 тыс. кв. метров и с земельным участком размером 1,2 га.
Новый владелец планирует провести реконструкцию овощебазы, а затем открыть на ней круглогодичную продовольственную ярмарку.
Отметим: по поручению главы Владивостока Игоря Пушкарева аренда и приватизация муниципального имущества проводятся в городе на условиях полной информационной прозрачности и открытости. Как заверили в пресс-службе мэрии, еженедельно на официальном сайте размещаются извещения и объявления о торгах, в ходе которых можно приобрести муниципальные помещения, землю под строительство или для целей, не связанных со строительством (объекты торговли, автостоянки и т.п.), либо заключить договоры аренды. Вся информация о предстоящих торгах размещена на сайте vlc.ru и torgi.gov.ru. Справки по тел.: 8 (423) 244-60-16; 245-40-85.
Завтра, 23 июня, в семь утра круизное судно Asuka II пришвартуется в порту Владивостока к причалам Морского вокзала. Это одно из крупнейших круизных судов мира, по параметрам оно лишь немного уступает хорошо известному в приморской столице океанскому гиганту Diamond Princess.
Полицейские собаки помогли раскрыть 130 преступлений в Приморье с начала года. Эти данные были озвучены 21 июня – в День кинологических подразделений МВД России, сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ.
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