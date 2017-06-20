На дорогах Приморья – крупногабаритная проблема

Организацию движения большегрузного транспорта на дорогах Владивостока обсудил комитет краевого парламента по региональной политике и законности.

По информации пресс-службы ЗС ПК, нарушения при перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов в краевом центре все чаще приводят к крупным авариям. Так, резонансное ДТП произошло на улице Алеутской в мае этого года, когда по вине водителя седельного тягача с неисправной тормозной системой был ранен человек, 19 автомашин получили повреждения. Всего с начала года, по данным краевого Управления ГИБДД УМВД РФ, во Владивостоке произошло 14 ДТП по вине водителей грузовых транспортных средств (рост за год – 7,7 %).

В этом году сотрудники Госавтоинспекции выявили шесть нарушений ПДД при перевозках крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

Но, как отмечают в инспекции, основной причиной, затрудняющей работу дорожно-патрульной службы ГИБДД по проверке большегрузного транспорта, является отсутствие в крае обустроенных мест для остановки такого транспорта и проверки его габаритов, а также отсутствие весогабаритного контроля. В настоящее время на все Приморье действует только одна стоянка временного задержания, расположенная в Надеждинском районе. Она имеет спецтехнику, позволяющую эвакуировать крупногабаритный, тяжеловесный грузовой автотранспорт.

Кроме этого, на дорогах федерального, краевого значения и городов края практически отсутствует инфраструктура специальных площадок отстоя грузового транспорта и мест для отдыха водителей. Стоящие в нарушение требований на обочинах дорог и припаркованные в густонаселенных жилых микрорайонах городов грузовые автопоезда очень часто становятся причиной дорожно-транспортных происшествий и жалоб со стороны населения.

Как рассказал депутатам заместитель главы Владивостока Леонид Вильчинский, управлением дорог и благоустройства города разработан и согласован маршрут движения по отдельным участкам дорог, а также установлены знаки ПДД 3.7 «Движение с прицепом запрещено» на отдельных участках улично-дорожной сети краевого центра, где из-за рельефа местности движение крупногабаритного транспорта небезопасно, особенно в зимнее время.

Кроме того, в феврале текущего года по предложению ГИБДД города было ограничено движение крупногабаритного транспорта по ряду улиц краевого центра, в том числе по улице Лазо и Океанскому проспекту. Автопоездам, движущимся из портов Владивостока за город, предоставлен альтернативный путь.

Но, по мнению специалистов и парламентариев, установленные запреты для передвижения грузовой техники не решают вопросы обеспечения безопасности движения. Депутаты отметили, что условия движения во Владивостоке такие, что это вынуждает представителей законодательной власти принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности. И лучшее решение в данной ситуации – запретить движение большегрузов в дневное время.

– Мы тогда сбережем много жизней, – заявил представитель депутатского корпуса. – Во Владивостоке очень большое количество автомобилей и недостаточная пропускная способность дорог. Я понимаю, что у нас порт, мы не можем ограничивать его работу, но все же необходимо установить временные рамки, чтобы это было удобно всем и не создавало угрозу жизни людям.

Временно исполняющий обязанности главного государственного инспектора Госавтодорнадзора Анастасия Ляхутина обратила внимание депутатов на то, что такой вид деятельности, как грузовые перевозки, в настоящее время не подлежит лицензированию. Плановую проверку предприятия законодательство позволяет проводить только через три года после начала его работы. Практика показала, что такая ситуация приводит к печальным последствиям. Министерство транспорта уже внесло на рассмотрение Государственной думы законопроект, предлагающий вернуть грузоперевозки в перечень лицензируемых видов деятельности.