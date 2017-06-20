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Любителей рыбных блюд предупредили о мутных глазах и бурых жабрах

Вброс в реализацию залежалых лососевых может произойти в ближайшее время на Дальнем Востоке и в Сибири, предупреждает Россельхознадзор.

С началом лососевой путины-2017 сотрудники контролирующих органов заметили подозрительное оживление на складах морозильного хранения, на которых осталась прошлогодняя рыба.

– Как показывает практика, к этому времени не все уловы прошлого года реализованы их владельцами, – объяснили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области. – И именно сейчас, когда на продовольственный рынок пойдут первые партии рыбной продукции нового улова, может произойти массовый вброс в свободную реализацию потерявшей качество рыбы прошлого года под видом свежей.

Чтобы избежать покупки прошлогодней рыбы, необходимо знать несколько признаков, по которым можно отличить свежую рыбу от залежалой.

Первое. Если внешние покровы пожелтели на месте разреза или соприкосновения с воздухом, это означает, что нарушен срок хранения, из-за чего наступило окисление, то есть разложение жиров. Такой рыбой можно легко отравиться.

Второе. Жабры у свежей рыбы красные или алого цвета, в то время как у рыбы с просроченным сроком хранения они приобретают буро-коричневый оттенок.

Третье. Для просроченной рыбы характерны впалые мутные глаза. При разморозке такой рыбы часто обнаруживается отделение мяса от костей.

Также, чтобы уберечься от покупки недоброкачественной продукции, необходимо спрашивать у продавцов ветеринарные сопроводительные документы. Если внешний вид продукции вызывает подозрение, а у продавца отсутствуют подтверждающие качество бумаги, то для собственной безопасности откажитесь от покупки.  

Автор : Вадим КОЧУГОВ

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