Горячительные предпочтения россиян поможет выявить система

ЕГАИС выведет потребление алкоголя на селе из «серой зоны», уверены в пресс-службе Приморья.

Как уже сообщал «В», с 1 июля все сельские магазины (за исключением предприятий общепита) должны работать через систему ЕГАИС. В каждой точке продажи алкогольной продукции должны быть установлены сканер и контрольно-кассовая техника для фиксации факта розничной продажи в системе ЕГАИС.

В краевом департаменте лицензирования и торговли напомнили: штраф за отсутствие фиксации данных о продаже алкоголя в ЕГАИС составит от 10 тысяч до 200 тысяч рублей. Кроме того, возможна конфискация продукции, а лицензия организации может быть аннулирована в судебном порядке.

По данным Росалкогольрегулирования, благодаря ЕГАИС станет понятно, сколько алкоголя продается в селах и каким спиртным напиткам отдают предпочтение местные жители. В настоящее время российские ведомства не имеют полного представления об этом – данные показатели находятся в так называемой серой зоне.

Напомним: о фактах нарушения законодательства в сфере продажи алкогольной продукции жители края могут обратиться по телефону горячей линии 8 (423) 22-15-806. Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Или сообщить на сайте Росалкогольрегулирования в разделе «Общественный контроль».

Справка «В»

ЕГАИС – Единая государственная автоматизированная информационная система – предназначена для государственного контроля над объемом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.