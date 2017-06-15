Ветераны призывают восстановить справедливость

В газету «Владивосток» пришло письмо от ветеранов города, которые решили через средства массовой информации выразить свое отношение к главе Владивостока Игорю Пушкареву и его работе на посту мэра города.

«Мы выступаем в защиту Игоря Сергеевича Пушкарева – законного главы Владивостока и просто порядочного человека, – пишут ветераны. – Мы искренне считаем, что его арест незаконен и политизирован.

Жители города помнят, какие были очереди в детские дошкольные учреждения, в городе правил хаос. И только с приходом Игоря Сергеевича стала налаживаться работа, город существенно преобразился, появились новые скверы, газоны, улицы и дворы стали ухоженными. И вдруг он сразу стал «вором». Уже год, как Игорь Сергеевич Пушкарев арестован – и что? В городе опять начался самовольный захват земель, вырубка деревьев и скверов. Наши проблемы никого не интересуют.

Мы предлагаем восстановить просто гражданскую справедливость и законность, гарантом которой в нашей стране должна являться Конституция и президент России».