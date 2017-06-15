Ветераны призывают восстановить справедливость

В газету «Владивосток» пришло письмо от ветеранов города, которые решили через средства массовой информации выразить свое отношение к главе Владивостока Игорю Пушкареву и его работе на посту мэра города.
«Мы выступаем в защиту Игоря Сергеевича Пушкарева – законного главы Владивостока и просто порядочного человека, – пишут ветераны. – Мы искренне считаем, что его арест незаконен и политизирован.
Жители города помнят, какие были очереди в детские дошкольные учреждения, в городе правил хаос. И только с приходом Игоря Сергеевича стала налаживаться работа, город существенно преобразился, появились новые скверы, газоны, улицы и дворы стали ухоженными. И вдруг он сразу стал «вором». Уже год, как Игорь Сергеевич Пушкарев арестован – и что? В городе опять начался самовольный захват земель, вырубка деревьев и скверов. Наши проблемы никого не интересуют.
Мы предлагаем восстановить просто гражданскую справедливость и законность, гарантом которой в нашей стране должна являться Конституция и президент России».
В Приморье стартовала профилактическая полицейская операция «Каникулы». Акция, финиширующая в конце августа, направлена на защиту прав и интересов несовершеннолетних, на предупреждение правонарушений, угрожающих безопасности движения поездов. В том числе и на выявление подростковой преступности на транспорте.
Во Владивостоке открылась экспозиция фарфоровой миниатюры детской тематики времен Советского Союза. Как сообщили «В» ее организаторы, на выставке представлены десятки фарфоровых статуэток, произведенных на разных фабриках страны и собранных в частных коллекциях горожан.
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