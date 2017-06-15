Доноры встали в очередь

14 июня во Владивостоке прошла общегородская акция «Сдай кровь – сохрани жизнь!».

Желающие сдать кровь в этот день выстроились в большую очередь у станции переливания крови, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

– Акции по пропаганде здорового образа жизни и профилактике различных заболеваний проводятся в нашем городе регулярно в рамках реализации муниципальной программы «Здоровый город», – отметила начальник отдела по реализации полномочий в сфере охраны здоровья администрации Владивостока Наталья Борисюк. – В рамках празднования Дня донора мы провели акцию, направленную на пропаганду донорства. Очень приятно, что на призыв о сдаче крови откликнулось так много горожан.

На краевую станцию переливания крови, расположенную на улице Октябрьской, 6, в День донора обратилось 237 жителей приморской столицы. Очередь из желающих растянулась даже на улице, 188 из них смогли сдать кровь. Остальные, к сожалению, по медицинским показателям не смогли стать донорами.

Стоит отметить, что сдать кровь пришли как новички, так и почетные доноры.

– Я впервые сдаю кровь, – поделилась Ирина Викторовна, участница акции «Сдай кровь – сохрани жизнь!». – Очень часто через социальные сети получаю сообщения о том, что кто-то срочно нуждается в крови. Поэтому и решила стать донором. Возможно, помогу спасти кому-нибудь жизнь.

– Сдавать кровь и помогать тем самым нуждающимся – это наша семейная традиция, – рассказала Полина Иваницкая, участница акции. – Мой папа – военнослужащий и регулярно сдает кровь. Я тоже решила стать донором. Мне исполнилось 18 лет, теперь я тоже могу сдавать кровь и помогать тем, кто в ней нуждается.

К слову, все, кто впервые решил сдать кровь, получили подарки от администрации Владивостока. Им вручались футболки с эмблемой акции, флеш-накопители и шоколадки.

Напомним, что организатором акции «Сдай кровь – сохрани жизнь!» выступили администрация Владивостока и ГБУЗ «Краевая станция переливания крови».