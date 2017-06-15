Вы нужны Владивостоку

Одаренных детей поддержали стипендией

Павел Суханов, 10-летний баянист, ученик муниципальной школы искусств № 3, гордо шел получать награду – за свой талант, трудолюбие и творческое горение. Второй год подряд юное дарование вместе с другими талантливыми ребятами получает стипендию города Владивостока одаренным детям в области культуры и искусства – 15 тысяч рублей.

В этом году стипендию из рук заместителя главы администрации Владивостока Игоря Ткаченко вместе с Павлом Сухановым получили еще 24 ученика школ искусств и три творческих коллектива – ансамбль скрипачей «Октава» школы искусств № 1, ансамбли «Звонница» и «Озорники» школы искусств № 3, причем сумма награды для коллективов составила 50 тысяч рублей.

– Получил стипендию за победы в конкурсах, – поделился Павел. – Я люблю играть на баяне. Когда только пришел в школу, думал научиться играть на гармошке, а оказалось, что баян освоить совсем несложно. В прошлый раз стипендию потратил на много чего, а на что в этот раз, еще не решил. Подумаю.

– Ну, насчет «несложно» – это сын преувеличил, конечно, – улыбается Мария Суханова, – все же он каждый день по два часа дома занимается, не считая занятий в школе искусств и в обычной школе. Много надо труда, чтобы хорошо получилось. Паша очень старается, и так приятно, что его труды оценили так высоко.

Стипендии администрации Владивостока вручаются уже почти 10 лет, в 2010-м награждать стали также творческие коллективы, а три года назад размер этой награды был существенно увеличен: 15 тысяч рублей для ребенка и 50 тысяч для коллектива – деньги немалые.

– Мы получаем стипендию за то, что достойно представляли Владивосток на конкурсах городских, всероссийских и международных, например, стали лауреатами первой степени на конкурсах казачьей культуры, «Поющий океан», «Солнцеворот», – говорит Наталья Галкина, руководитель ансамбля «Звонница». – Причем мы уже в третий раз стали стипендиатами, а ансамбль «Озорники» из нашей же школы – в четвертый. Думаю, наверное, на эти средства купим гармошку, в прошлом году купили ноутбук. Стипендия – это такое подспорье. А как вдохновляет детей, понимающих, что их успехи не остаются без внимания. Но куда более сильного восхищения достоин тот факт, что администрация Владивостока создает для всех наших учеников возможность проявлять свой талант, совершенствовать его, заниматься в комфортных, достойных условиях.

Культура для города как душа для человека, без нее жить невозможно, отметил, вручая стипендии, заместитель главы Владивостока Игорь Ткаченко.

– Ребята, вы наши самые настоящие звездочки, своим трудом, ежедневным, кропотливым, и своим талантом вы заслужили эти стипендии, – сказал он. – Каждый день после уроков в общеобразовательной школе вы упорно занимаетесь музыкой, рисованием, вместе с вашими педагогами идете к новым свершениям. И я очень рад, что мы можем поощрить и поддержать вас, поставить вам, так сказать, отличную оценку за старания – вам, вашим педагогам и родителям. Владивосток – город творческих личностей, и такие люди, как вы, очень нужны нашему городу. Мы надеемся увидеть вас в будущем на лучших сценах и в лучших галереях страны, мира.

А 10-летняя Ксения Астахова о таких перспективах пока не думает, хотя свой инструмент – флейту – очень любит. В муниципальную музыкальную школу № 2 Ксения пришла сама – захотела учиться музыке.

– Мы как-то с мамой гуляли в центре города, а там стоял мальчик и играл на флейте, – рассказывает Ксюша. – Мне очень понравилось, и я решила научиться играть на ней. Это оказалось непросто, но я очень старалась. У меня ушло немало времени, чтобы не просто научиться дудеть, а делать красивый звук. Стипендию получаю за первое место на региональном конкурсе и Гран-при на городском, и это мне очень приятно. А потрачу ее, наверное, на поездку в детский лагерь.

– Эта стипендия – моральное удовлетворение от того, что ребенок своим талантом и усердием заработал первые деньги, – считает мама Ксении Александра Астахова. – И нам, как родителям, приятно, что труд и способности нашей дочери так высоко оценили.

Своей наградой очень гордится еще одна флейтистка – 10-летняя Василиса Давыдова из муниципальной школы искусств № 3.

– Всегда хотела учиться в музыкальной школе, но не знала, что есть такой инструмент – флейта, – делится Василиса. – А когда пришла в музыкальную школу с мамой и бабушкой и нам показали и дали послушать разные инструменты, я выбрала флейту: у нее такой красивый звук. Награду получаю за то, что стала лауреатом нескольких конкурсов и хорошо училась.

Детское усердие, талант, стремление к совершенству действительно стоит поощрять, причем не только стипендиями. Все родители, педагоги, пришедшие на вручение награды в администрацию Владивостока, подчеркивали: в городе делается очень многое для того, чтобы дети могли проявлять, развивать свои способности, творить без оглядки на «бытовые сложности».

– Это замечательная награда, которой администрация города не только поощряет к развитию наших детей, но и помогает им верить в то, что их талант, творчество важны не только для них и их близких, – заметила Татьяна Меренюк, у которой сын был стипендиатом (в этом году он окончил школу искусств № 3), а теперь награду получила дочь – воспитанница той же школы. – Заботу о школах искусств мы чувствуем каждый день, я уже пять лет принимаю активное участие в жизни учреждения и могу сказать: и новые инструменты появились, и на конкурсы нам помогают выезжать, и хороший ремонт сделали.

Конечно, не ради стипендии стараются наши дети, а потому что они стремятся к творчеству, но все же и стипендия – еще одно доказательство тому, что трудолюбие, достижение результата всегда будут поощрены.