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Туристов обнадежили мечтами

На III Тихоокеанском туристическом форуме, прошедшем недавно на острове Русский, вновь затронули тему создания туристического маршрута Восточное кольцо России, которому прочат статус визитной карточки Дальнего Востока.

Еще в 2014 Ростуризм и Минкультуры РФ устроили масштабный пресс-тур по Восточному кольцу для русских и иностранных журналистов, заявив, что по этому маршруту и будут созданы основные турпродукты. Их разработку поручили регионам, и первые результаты этой работы должны были быть видны уже сейчас.

Однако, судя по выступлениям чиновников, представляющих регионы, многие из них пока только на стадии грез типа «хорошо было бы, если бы…».

Так, ведущий советник по туризму Сахалинской области говорил о том, как было бы здорово развивать круизный туризм, но планов по строительству пассажирского терминала нет. Представители Камчатки признали, что к ним едут за первозданной природой, однако заметили, что к увеличению турпотока относятся настороженно: как бы гости эту самую природу не загубили.

Коллеги из Амурской области также мечтают о голубых теплоходах, курсирующих по Амуру, но понятия не имеют, где же взять круизные лайнеры. Говорили и о необходимости развития береговой линии, но на каком этапе находятся работы по благоустройству, решили не распространяться.

Представители Магадана предложили возить иностранцев по Колыме, рассказав, как заключенные ГУЛАГа строили дороги и целые поселки в невыносимых условиях. Ответственные за туризм утверждали, что путешественники с радостью будут посещать маршрут и ехать за тысячи километров, чтобы посмотреть на «мертвые» населенные пункты.

Судя по докладам, многим для реализации проектов не хватает ни финансовых, ни административных ресурсов. Буквально все жаловались на дорогие авиабилеты и недостаточное субсидирование перелетов со стороны федеральных властей. Примечательно, что эту проблему обещали решить еще на прошлом туристическом форуме год назад, но воз, как говорится, и ныне там. Представители Росавиации на пленарное заседание форума так и не явились, хоть и обещали.

Пообщавшись, представители Федерального агентства по туризму назначили Приморский край связующим звеном, ответственным за координацию работы всех регионов, и разошлись. Видимо, до следующего туристического форума.

Автор : Катерина МАТВЕЕВА

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