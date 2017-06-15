Уважаемые работники и ветераны отрасли здравоохранения!

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!
Ваша работа чрезвычайно ответственна и достойна самого глубокого уважения. Ведь вам доверено самое ценное – сохранение здоровья и спасение жизней людей.
Уникальность вашего труда неоспорима: от врача требуется высокий профессионализм, знания, интуиция, а также милосердие и человеколюбие. Заботливые руки и добрые сердца – это основа основ здравоохранения, заложенная многими поколениями медиков.
Особая благодарность ветеранам медицинского труда за ваш огромный вклад в развитие отрасли, за ваш неоценимый опыт, который вы передаете молодым специалистам, за верность профессии. Сохраняя лучшие традиции российской медицины, нынешнее поколение медиков развивает и совершенствует систему здравоохранения краевой столицы.
Дорогие друзья! Выражаю вам слова искренней признательности за благородный труд, неустанную борьбу за жизнь и здоровье ваших пациентов. Желаю вам профессиональных успехов, новых свершений на благо нашего города, благополучия!
Елена Новицкая, председатель Думы города Владивостока
В Приморье стартовала профилактическая полицейская операция «Каникулы». Акция, финиширующая в конце августа, направлена на защиту прав и интересов несовершеннолетних, на предупреждение правонарушений, угрожающих безопасности движения поездов. В том числе и на выявление подростковой преступности на транспорте.
Во Владивостоке открылась экспозиция фарфоровой миниатюры детской тематики времен Советского Союза. Как сообщили «В» ее организаторы, на выставке представлены десятки фарфоровых статуэток, произведенных на разных фабриках страны и собранных в частных коллекциях горожан.
При любом использовании материалов ссылка на vladnews.ru обязательна.
Коммерческий отдел (423) 2415-585
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФC77-37977
Выдано 2 ноября 2009 года Роскомнадзором Название:VLADNEWS.INFO("Владньюс.инфо")
Форма периодического распространения: информационное агентство