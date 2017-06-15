Уважаемые работники и ветераны отрасли здравоохранения!

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!

Ваша работа чрезвычайно ответственна и достойна самого глубокого уважения. Ведь вам доверено самое ценное – сохранение здоровья и спасение жизней людей.

Уникальность вашего труда неоспорима: от врача требуется высокий профессионализм, знания, интуиция, а также милосердие и человеколюбие. Заботливые руки и добрые сердца – это основа основ здравоохранения, заложенная многими поколениями медиков.

Особая благодарность ветеранам медицинского труда за ваш огромный вклад в развитие отрасли, за ваш неоценимый опыт, который вы передаете молодым специалистам, за верность профессии. Сохраняя лучшие традиции российской медицины, нынешнее поколение медиков развивает и совершенствует систему здравоохранения краевой столицы.

Дорогие друзья! Выражаю вам слова искренней признательности за благородный труд, неустанную борьбу за жизнь и здоровье ваших пациентов. Желаю вам профессиональных успехов, новых свершений на благо нашего города, благополучия!

Елена Новицкая, председатель Думы города Владивостока