Счастливое детство в фарфоре

Во Владивостоке открылась экспозиция фарфоровой миниатюры детской тематики времен Советского Союза. Как сообщили «В» ее организаторы, на выставке представлены десятки фарфоровых статуэток, произведенных на разных фабриках страны и собранных в частных коллекциях горожан.
Миниатюрные фигурки играющих детей реалистичны и забавны. В них заключена частичка ушедшей эпохи, они способны не только передавать, но и создавать определенное настроение.
Статуэтки отличаются органичностью скульптурного решения, легкостью и живостью созданных образов, обаянием и душевной теплотой. Девочки с куклами, плюшевыми мишками или пирамидками, маленькие балерины, мальчики с мячиками или игрушечными лошадками, дети с домашними животными – все эти фигурки являются воплощением счастливого детства СССР до- и послевоенной поры.
Познакомиться с культурным наследием советского прошлого можно совершенно бесплатно в антикварной галерее «РаритетЪ».
В Приморье стартовала профилактическая полицейская операция «Каникулы». Акция, финиширующая в конце августа, направлена на защиту прав и интересов несовершеннолетних, на предупреждение правонарушений, угрожающих безопасности движения поездов. В том числе и на выявление подростковой преступности на транспорте.
Во Владивостоке открылась экспозиция фарфоровой миниатюры детской тематики времен Советского Союза. Как сообщили «В» ее организаторы, на выставке представлены десятки фарфоровых статуэток, произведенных на разных фабриках страны и собранных в частных коллекциях горожан.
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