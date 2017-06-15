Счастливое детство в фарфоре

Во Владивостоке открылась экспозиция фарфоровой миниатюры детской тематики времен Советского Союза. Как сообщили «В» ее организаторы, на выставке представлены десятки фарфоровых статуэток, произведенных на разных фабриках страны и собранных в частных коллекциях горожан.

Миниатюрные фигурки играющих детей реалистичны и забавны. В них заключена частичка ушедшей эпохи, они способны не только передавать, но и создавать определенное настроение.

Статуэтки отличаются органичностью скульптурного решения, легкостью и живостью созданных образов, обаянием и душевной теплотой. Девочки с куклами, плюшевыми мишками или пирамидками, маленькие балерины, мальчики с мячиками или игрушечными лошадками, дети с домашними животными – все эти фигурки являются воплощением счастливого детства СССР до- и послевоенной поры.

Познакомиться с культурным наследием советского прошлого можно совершенно бесплатно в антикварной галерее «РаритетЪ».