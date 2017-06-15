Новый урожай везут на центральную площадь

Администрация Владивостока приглашает горожан на ярмарку.
Сегодня, 16 июня, и завтра, 17 июня, на центральной площади Владивостока развернется продовольственная ярмарка, сообщили в пресс-службе мэрии. Свою продукцию привезут около 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.
На ярмарке горожане смогут приобрести свежую зелень, редис, молодой картофель, а также свеклу, морковь, мед и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко, хлебобулочные и кондитерские изделия.
В пятницу и субботу ярмарка будет работать с 9.00 до 18.00. Организатор общегородской ярмарки – администрация Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих.
Напомним: ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарева.
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