Финские интересы: от шкипера Гека до дальневосточного гектара

Большая группа научных сотрудников, исследователей и экономистов из Финляндии знакомится с Владивостоком.

В здании мэрии приморской столицы начальник управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Алексей Кушнир провел рабочую встречу с прибывшей в наш город представительной делегацией финляндской части рабочей группы общественных наук при Финляндско-российской комиссии по научному и технологическому сотрудничеству.

Делегацию возглавляет председатель рабочей группы директор исследовательского центра СЕМАТ высшей школы экономики университета профессор Аалто Рийтта Косонен. В ее состав входят научные сотрудники, исследователи и экономисты из Финляндии, представляющие Хельсинки, Тампере, Лаппеенранту и другие города этой страны, сообщили в пресс-службе мэрии.

Круг интересов гостей приморской столицы весьма обширен. Это история города, его современный статус, динамика и перспективы развития, экономика, демография, туризм, культура – словом, полный комплекс знаний о Владивостоке, в который они прибыли впервые.

В начале встречи Алексей Кушнир провел краткий исторический экскурс, упомянув, что у истоков развития Владивостока во второй половине ХIХ века стоял и выходец из Финляндии – легендарный мореплаватель, китобой и исследователь Дальнего Востока шкипер Фридольф Гек. Он являлся членом Общества изучения Амурского края, привозил из своих экспедиций редкие экспонаты для музея этого общества, а затем поселился на острове Аскольд, где подружился с другим исследователем Приморья – Михаилом Янковским. Шкипер Гек был похоронен на Покровском кладбище Владивостока, его именем названы одна из улиц в нашем городе, бухта в Амурском заливе и пограничный сторожевой корабль.

Оказалось, что гостям из Финляндии знакома (пусть и не так подробно) эта страница истории Владивостока, связанная с их легендарным земляком. А сегодня они намерены обсудить перспективы развития столицы Приморья – европейского города в Азии в современном статусе свободного порта с возможным введением в нем безвизового режима въезда иностранных гостей.

Финских исследователей интересовал широкий круг вопросов. В частности, деятельность Дальневосточного федерального университета на Русском острове, программа «Дальневосточный гектар», работа Приморской сцены Мариинского театра, увеличение количества заходов во Владивосток крупных океанских лайнеров, перспективы открытия в нашем городе филиала Эрмитажа и другие.