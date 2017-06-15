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В «Золотом ключике» уйдут гулять на крышу

Во Владивостоке полным ходом идет строительстве детского сада на улице Интернациональной, 50.

Рабочие уже монтируют детские горки и теневые навесы, кладут цветную плитку с корабликами в санузлах, монтируют подвесную систему потолков и систему вентиляции, обустраивают тротуарные дорожки из брусчатки. Детский сад, рассчитанный на 300 детей, уже получил название «Золотой ключик», сообщили в пресс-службе администрации города.

– На следующей неделе мы планируем приступить к окрашиванию стен. Практически полностью готов грузовой лифт для подъема пищи из пищеблока в группы. Работы ведутся активными темпами, – уточнил Александр Нестеренко, инженер по надзору Дирекции по строительству объектов Владивостокского городского округа.

Как уже писал «В», детский сад на Интернациональной, 50 был построен полвека назад. В 90-е его отдали в частные руки, и, чтобы вернуть здание детям, администрации города пришлось долго судиться. Капитального ремонта предыдущие владельцы не проводили, поэтому под словом «реконструкция» здесь скорее подразумевается полноценная стройка. Проведены полная перепланировка и капитальный ремонт помещений – от пола до потолка, заменены инженерные сети, установлены пластиковые окна, реконструирован фасад. С нуля возведен новый коридор-галерея. Это позволило снести стены старого коридора и значительно расширить игровые комнаты.

Но главная особенность «Золотого ключика» – полноценные прогулочные площадки на крыше. Вокруг здания практически нет свободной территории для площадок (все занято жилыми домами), поэтому был придуман необычный ход – сделать эксплуатируемую кровлю и разместить на ней террасы для прогулок. Сейчас там уже установлены конструкции для беседок, горок и качелей. А также высокие, почти под два метра, бортики по всему периметру – чтобы обезопасить прогулки детей.

В цокольном этаже двухэтажного детского сада разместятся административные, служебные и технические помещения, прачечная и пищеблок. На первом этаже шесть групп, медпункт, музыкальный и спортивный залы, на втором восемь групп. Детский сад оснастят современной пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения.

Напомним: строительство сада ведется по программе главы Владивостока Игоря Пушкарева по расширению сети дошкольных учреждений. В приморской столице уже построили и реконструировали 24 детских сада на улицах Вилкова, Сахалинской, Некрасовской, Узбекской, Нейбута, Русской, Пихтовой, Магнитогорской, Маковского, Ковальчука, Терешковой, Порт-Артурской, в Снеговой Пади. В результате этой масштабной работы с 2008 года в дошкольных учреждениях Владивостока создано около 10000 дополнительных мест.

  

Автор : Отдел новостей «В»

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