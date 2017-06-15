ГСК наказали за неубранный мусор

В Первореченском районе Владивостока проходят санитарные рейды по территориям гаражно-строительных кооперативов, сообщили в пресс-службе мэрии.

По данным административной комиссии района, за неубранный мусор к ответственности уже были привлечены председатели пяти кооперативов. Среди нарушителей: ГСК-63 – ул. Жигура, 11; ГСК-45/2 – ул. Жигура, 6; ГСК-62 – ул. Жигура, 13 и другие.

За непринятие мер по очистке территорий председателям гаражно-строительных кооперативов предстоит заплатить штрафы по 5000 рублей.