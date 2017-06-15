ГСК наказали за неубранный мусор

В Первореченском районе Владивостока проходят санитарные рейды по территориям гаражно-строительных кооперативов, сообщили в пресс-службе мэрии.
По данным административной комиссии района, за неубранный мусор к ответственности уже были привлечены председатели пяти кооперативов. Среди нарушителей: ГСК-63 – ул. Жигура, 11; ГСК-45/2 – ул. Жигура, 6; ГСК-62 – ул. Жигура, 13 и другие.
За непринятие мер по очистке территорий председателям гаражно-строительных кооперативов предстоит заплатить штрафы по 5000 рублей.
В Приморье стартовала профилактическая полицейская операция «Каникулы». Акция, финиширующая в конце августа, направлена на защиту прав и интересов несовершеннолетних, на предупреждение правонарушений, угрожающих безопасности движения поездов. В том числе и на выявление подростковой преступности на транспорте.
Во Владивостоке открылась экспозиция фарфоровой миниатюры детской тематики времен Советского Союза. Как сообщили «В» ее организаторы, на выставке представлены десятки фарфоровых статуэток, произведенных на разных фабриках страны и собранных в частных коллекциях горожан.
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