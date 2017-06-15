Горожан призывают сообщать о незаконной обрезке деревьев

Городским службам сегодня приходится вывозить целые свалки ветвей деревьев, оставленных рекламными и сетевыми компаниями, которые варварски обрезают деревья и бросают ветви вдоль дорог.

Практически все работы проводились незаконно, без порубочных талонов, нередко ночью. Наводить порядок и вывозить порубочные остатки вынуждены городские службы благоустройства, сообщили в пресс-службе мэрии.

Муниципальное учреждение «Содержание городских территорий» очищает город от свалок ветвей деревьев во всех районах города. Работы по вывозу проводятся по утвержденному графику. Только за несколько дней с территории Первореченского и части Советского районов вывезли более 3000 кг порубочных остатков.

– Чаще всего варварской обрезкой деревьев без специальных разрешений (порубочных талонов) занимаются компании, в чьей собственности находятся рекламные конструкции: городская зелень загораживает обзор рекламы, – уточнил инженер по коммунальному хозяйству административно-территориального управления Первореченского района города Андрей Лабурский. – Также обрезку производят держатели электрических сетей под линиями электропередачи, однако порубочные остатки бросают тут же, хотя обязаны их вывозить. В результате эту работу вынуждено выполнять за бюджетные средства муниципальное учреждение «Содержание городских территорий».

Поймать и наказать такие организации-нарушители довольно сложно, отмечают специалисты.

– Огромная просьба к жителям Владивостока, если вы где-то видите работы по обрезке деревьев, сообщайте в Единую диспетчерскую службу администрации города, чтобы у нас была возможность оперативно принять меры, – призвал к сознательности горожан Андрей Лабурский.

В ближайших планах уборка свалок ветвей в Первореченском районе на улицах Карла Жигура, Амурской, на проспектах Острякова и «Красного знамени». Всего в списке несанкционированных свалок, которые будут убраны учреждением «Содержание городских территорий», более 300 адресов.