Каникулы: жизнь за селфи

Новостная лента
Июнь, 16 пятница
13:22
Каков сценарий войны недалеко от Приморья?
13:22
​Год без мэра: Константин Межонов рассказал, как владивостокцам жить дальше
13:02
Во Владивостоке скончался капитан дальнего плавания Валерий Прокопьевич Михалев
12:51
Генпрокуратура вплотную занялась проблемой угольной пыли в Находке
12:39
Житель Уссурийска задержан полицейскими по подозрению в совершении кражи
12:28
На трассе в Приморье перевернулась фура Видео
12:17
Владивосток и Харбин стали городами-побратимами
12:06
Ко многим главам регионов у президента будут свои вопросы Видео
11:57
Ночью неадекватный мужчина «ломился» в здание администрации Владивостока Видео
11:49
В морском торговом порту Владивостока потушили пожар Фото и Видео
11:43
Приморец осужден за кибер-кражи
11:32
Жительница Приморья попалась на краже наград Великой Отечественной войны
11:19
В Приморье перевернулась лодка с двумя рыбаками
10:54
Леера насквозь пронзили автомобиль при аварии во Владивостоке Фото и Видео
10:43
В Приморье ищут тело утонувшего рыбака
10:32
Опубликованы «черный» и «белый» списки пляжей в Приморье
10:24
Частный дом сгорел в Артеме
10:14
Серьезный пожар потушили во Владивостоке
10:03
Приморца подозревают в убийстве жены
09:53
Полицейская собака вышла на след злоумышленника во Владивостоке Фото
09:42
Во Владивостоке охранник устроил поножовщину
09:35
За сутки в Приморье ликвидировано семь возгораний
09:24
В ТОФ отработали полеты противолодочных вертолетов Ка-27
09:16
Один авиарейс из Владивостока отменен
09:05
Во Владивостоке сегодня туманно
08:33
Китаец оштрафован в Приморье за кости тигра
07:12
В Приморье три детских сада нарушили законодательство о закупках
06:01
Новое современное отделение открыли в одном из родильных домов Владивостока
05:03
Во Владивостоке продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Лучшая организация работ по охране труда и социальному партнёрству»
04:32
Жителей приморской столицы приглашают присоединиться к акции «Вода России»
03:02
Константин Межонов представил в Харбине инвестиционные возможности Владивостока
02:20
Ветераны Владивостока поделились своими планами
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4148 (87) от 16 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Для здоровья прописали дисциплину
Каникулы: жизнь за селфи
Финские интересы: от шкипера Гека до дальневосточного гектара
Счастливое детство в фарфоре
Уважаемые работники и ветераны отрасли здравоохранения!
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Главное

Каникулы: жизнь за селфи

В Приморье стартовала профилактическая полицейская операция «Каникулы». Акция, финиширующая в конце августа, направлена на защиту прав и интересов несовершеннолетних, на предупреждение правонарушений, угрожающих безопасности движения поездов. В том числе и на выявление подростковой преступности на транспорте.
Каникулы: жизнь за селфи

Наши детишки могут запросто, от нечего делать, положить на рельсы камни, банки из-под консервов, автомобильные покрышки и даже шпалы. Были и такие случаи.

Развлекаются как могут

Ребятам любопытно, что будет, если многотонный состав наедет на препятствие. Горе-испытатели, в силу возраста и несознательности, даже не задумываются о последствиях таких экспериментов. Потому что взрослые им не рассказали, чем чреваты забавы на рельсах. Но пока все попытки «пустить состав или локомотив под откос» успешно пресекались сотрудниками транспортной полиции.

Как образно оценила ситуацию старший специалист по связям со СМИ Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте Анна Оношко, дети – это пружина, которая в школьное время сжималась, накапливала силу и энергию, чтобы за каникулы уничтожить и разрушить все, что можно и нельзя. В том числе свое здоровье и даже жизнь.

Так, 9 июня во время рейда на станции Первая Речка Дальневосточной железной дороги транспортные полицейские обнаружили несовершеннолетних детей, игравших на крышах вагонов грузового состава. Одному из мальчишек было 10 лет, другому 13. Как выяснилось, их родители находились на работе, а оставшиеся без надзора дети развлекали себя как могли.

А вот сообщения машинистов электропоездов дежурному Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте только за 11 июня 2017 года:

– В 16.22 на перегоне Амурский залив – Надеждинская (на 9246 км) замечены несовершеннолетние, около 10 человек. Они ходили вдоль железнодорожных путей.

– В 16.40 на станции Угловой несовершеннолетние обкидали грузовой поезд 9221. Повреждений вагонов нет, машинист не пострадал.

– В 18.25 на 9281 км перегона Вторая Речка – Моргородок несовершеннолетние накладывают камни на рельсы, задержки движения нет. Сотрудниками транспортной полиции задержаны двое несовершеннолетних, родители привлечены к административной ответственности.

И это только малая часть тревожных сводок от машинистов пассажирских и грузовых поездов, которые рискуют жизнью, отправляясь в рейс. Без преувеличения. Не говоря уже о пассажирах.

Как рассказала «В» Анна Оношко, дежурные транспортной полиции в сутки получат до 5–7 аналогичных сообщений. И это не может не вызывать тревогу.

Так, 24 мая 2017 года на станции Озерная Падь грузовым составом была травмирована 16-летняя школьница. Девушка неосмотрительно зашла за желтую предупреждающую полосу. В момент прохождения грузового состава школьница попала в воздушный вихрь, который подбросил ее и ударил о борт вагона. От удара девушку отбросило на соседний путь, к счастью, свободный от проходивших поездов. В результате несчастного случая школьница получила колото-резаные раны, перелом ноги, черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Потерпевшей предстоит сложная операция.

Полицейские установили, что ее мать, кстати ранее судимая, не интересовалась, где дочь гуляет. Она не знала, что девочка решила поехать с несовершеннолетней подругой и еще одной взрослой девушкой на электропоезде в село Кремово, чтобы, с их слов, погулять и сфотографироваться возле памятника-самолета. Первую помощь пострадавшей оказали очевидцы происшествия, оказавшиеся на платформе, и ее подруга. Они вызвали «скорую помощь» и сотрудников правоохранительных органов.

Чужие ошибки нам не наука?

Странно, но наши сограждане не приучены верить правилам, положениям, инструкциям. И зачастую игнорируют всевозможные предписывающие и запрещающие знаки и таблички. Нашему человеку надо все самому пальцем поковырять, языком полизать, на зуб попробовать, чтобы убедиться в реальности того или иного табу. Он непременно должен до всего дойти сам. Весь мир старается учиться на чужих ошибках, а мы – на своих. И даже больше: порой, как двоечники, повторяем их снова и снова.

Не в этом ли причина огромного числа жертв несчастных случаев в нашей стране в быту и на производстве, на море и в воздухе, на автомагистралях и железной дороге? Предупреждающие и запрещающие таблички висят едва ли не на каждом столбе. На самом видном месте. Но наши соотечественники их в упор не замечают. И чаще всего гибнут либо из-за своей невнимательности, либо полагаясь на пресловутое авось. Мол, я везучий, успею перебежать, проскочить, перелезть, проползти. Но фортуна зачастую отворачивается от человека. И такая самонадеянность, точнее неразумность, оборачивается непоправимой трагедией.

Особенно страшно, когда гибнут дети. Так, в 2016 году и с начала 2017-го на перегонах станций Раздольное – Владивосток – Партизанск Дальневосточной железной дороги травмировано семеро ребятишек, из них пятеро погибли. Статистика детского травматизма на железной дороге свидетельствует, что

45 % несчастных случаев – это поражение электрическим током. Убийцей номер один транспортные полицейские называют вагон для перевозки сыпучих грузов. Дети забираются на вагон, чтобы прокатиться или поиграть, например, в пятнашки. А над вагоном высоковольтные провода...

Согласно правилам техники безопасности на железной дороге расстояние между человеком и контактным проводом должно быть не менее двух метров, в сырую погоду и того больше. Иначе так долбанет, что не спасет даже резиновый коврик. При ударе током в 27 тысяч вольт (именно такое напряжение на высоковольтных проводах) человек сгорает сразу или получает ожог тела до 80 %. Что равносильно мучительной смерти из-за множественных электротравм внутренних органов: у пострадавшего отказывают почки, печень, поражается головной мозг.

Жизнь не игра, в запасе второй нет

Дикий случай, «прославивший» Приморье на всю Россию, произошел 10 июня на железной дороге, на перегоне станций Амурский залив – Надеждинская. Здесь среди белого дня грузовым поездом были сбиты четверо подростков: два мальчика 12 и 13 лет и две девочки 10 и 13 лет. Они решили сделать селфи на рельсах на фоне проходивших вагонов. Подростки встали между путями, но не рассчитали расстояние до несущегося поезда. Машинист маневрового тепловоза их заметил, дал несколько предупредительных гудков и применил экстренное торможение для предотвращения наезда на детей, но было слишком поздно. Трое ребятишек погибли, причем двое из них – родные брат и сестра, 13-летняя девочка оказалась в реанимации владивостокской клинической больницы № 2. Ее состояние тяжелое, но стабильное.

По словам майора полиции Анны Оношко, в этой истории мог быть еще один потерпевший, точнее, потерпевшая. Полицейские установили, что с ребятами была еще одна девочка, отказавшаяся идти на железную дорогу делать селфи. За несколько дней до трагедии в ее классе сотрудники транспортной полиции провели урок безопасного поведения на железной дороге. Девочка хорошо усвоила их урок, а ее друзья – нет.

К тому же, как установило следствие, дети не слышали гудков локомотива: слушали громкую музыку в наушниках…

По наблюдениям психологов, с появлением в нашей жизни видео и особенно Интернета из лексикона современной детворы исчезли садистские стишки типа «Девочка в поле гранату нашла». Ребятам стало неинтересно сочинять рифмованные ужастики, когда с экранов ТВ и мониторов компьютеров рекой льется кровушка и черепа противников раскалываются как орехи от ударов дубины нарисованного героя. Не оттого ли нынешнее молодое поколение, воспитанное на подвигах черепашек-ниндзя, равнодушно к горю человеческому и перестало задумываться об опасности и неотвратимости наказания за беспечность. Отрезало ногу? Заживет! Отрубили голову? Ерунда, новая вырастет! Но не заживет и не вырастет. Реальная жизнь – это не кино. И другой жизни тоже не будет, как в компьютерной игре. Взрослым бы надо разъяснить это своим наследникам. 

Внимание

Сотрудники транспортной полиции обращаются к гражданам с просьбой быть внимательными, находясь в зоне работающего железнодорожного транспорта, просят не выходить на железнодорожные пути, не переходить их в неустановленных местах и не использовать наушники для прослушивания музыки, находясь в зонах с повышенной опасностью.


Автор : Сергей КОЖИН

comments powered by Disqus
В этом номере:
Для здоровья прописали дисциплину
Для здоровья прописали дисциплину

Высокие цифры тонометра не пугают россиян. И зря

Каникулы: жизнь за селфи
Каникулы: жизнь за селфи

В Приморье стартовала профилактическая полицейская операция «Каникулы». Акция, финиширующая в конце августа, направлена на защиту прав и интересов несовершеннолетних, на предупреждение правонарушений, угрожающих безопасности движения поездов. В том числе и на выявление подростковой преступности на транспорте.

Финские интересы: от шкипера Гека до дальневосточного гектара

Большая группа научных сотрудников, исследователей и экономистов из Финляндии знакомится с Владивостоком.

Счастливое детство в фарфоре

Во Владивостоке открылась экспозиция фарфоровой миниатюры детской тематики времен Советского Союза. Как сообщили «В» ее организаторы, на выставке представлены десятки фарфоровых статуэток, произведенных на разных фабриках страны и собранных в частных коллекциях горожан.

Уважаемые работники и ветераны отрасли здравоохранения!

От имени депутатов Думы города Владивостока поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4147

Ликбез от финансистов: новые вызовы для потребителей
Под обаянием Безрукова
Во Владивостоке появился Цветочный город
Японская бизнес-миссия едет на Дальний Восток
Кожевенное производство стартует через три года
Выбрать свой гектар помогают высокие технологии

газета
газета "Владивосток" № 4146

Виновен в том, что ездим мы с комфортом?
Ружье на стене
Приморские «Крейсера» взяли Москву
Черноморское побережье навеяло тихоокеанскому
Не терпится узнать результаты ЕГЭ?
Дворовый футбол ищет чемпионов

газета
газета "Владивосток" № 4145

На вернисаже – волшебный текстиль
При нашей погоде тонировке не климат
Второй Мариинский – под знаком высокого искусства
В маленьких коробочках – большая контрабанда
Участников заплыва узнают по яркой шапочке и сигнальному свистку
Благотворительный аукцион пройдет на Русском

газета
газета "Владивосток" № 4144

Букет из бегонии для горожан
Пляжи готовятся к приему отдыхающих
Кто будет президентом через год, объявили в приморской столице
Дрифтеры продемонстрируют мастерство на Змеинке
Содействие здоровому образу жизни в приморской столице поощрят подарками
Браконьеры попали в засаду