Каникулы: жизнь за селфи

В Приморье стартовала профилактическая полицейская операция «Каникулы». Акция, финиширующая в конце августа, направлена на защиту прав и интересов несовершеннолетних, на предупреждение правонарушений, угрожающих безопасности движения поездов. В том числе и на выявление подростковой преступности на транспорте.

Наши детишки могут запросто, от нечего делать, положить на рельсы камни, банки из-под консервов, автомобильные покрышки и даже шпалы. Были и такие случаи.

Развлекаются как могут

Ребятам любопытно, что будет, если многотонный состав наедет на препятствие. Горе-испытатели, в силу возраста и несознательности, даже не задумываются о последствиях таких экспериментов. Потому что взрослые им не рассказали, чем чреваты забавы на рельсах. Но пока все попытки «пустить состав или локомотив под откос» успешно пресекались сотрудниками транспортной полиции.

Как образно оценила ситуацию старший специалист по связям со СМИ Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте Анна Оношко, дети – это пружина, которая в школьное время сжималась, накапливала силу и энергию, чтобы за каникулы уничтожить и разрушить все, что можно и нельзя. В том числе свое здоровье и даже жизнь.

Так, 9 июня во время рейда на станции Первая Речка Дальневосточной железной дороги транспортные полицейские обнаружили несовершеннолетних детей, игравших на крышах вагонов грузового состава. Одному из мальчишек было 10 лет, другому 13. Как выяснилось, их родители находились на работе, а оставшиеся без надзора дети развлекали себя как могли.

А вот сообщения машинистов электропоездов дежурному Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте только за 11 июня 2017 года:

– В 16.22 на перегоне Амурский залив – Надеждинская (на 9246 км) замечены несовершеннолетние, около 10 человек. Они ходили вдоль железнодорожных путей.

– В 16.40 на станции Угловой несовершеннолетние обкидали грузовой поезд 9221. Повреждений вагонов нет, машинист не пострадал.

– В 18.25 на 9281 км перегона Вторая Речка – Моргородок несовершеннолетние накладывают камни на рельсы, задержки движения нет. Сотрудниками транспортной полиции задержаны двое несовершеннолетних, родители привлечены к административной ответственности.

И это только малая часть тревожных сводок от машинистов пассажирских и грузовых поездов, которые рискуют жизнью, отправляясь в рейс. Без преувеличения. Не говоря уже о пассажирах.

Как рассказала «В» Анна Оношко, дежурные транспортной полиции в сутки получат до 5–7 аналогичных сообщений. И это не может не вызывать тревогу.

Так, 24 мая 2017 года на станции Озерная Падь грузовым составом была травмирована 16-летняя школьница. Девушка неосмотрительно зашла за желтую предупреждающую полосу. В момент прохождения грузового состава школьница попала в воздушный вихрь, который подбросил ее и ударил о борт вагона. От удара девушку отбросило на соседний путь, к счастью, свободный от проходивших поездов. В результате несчастного случая школьница получила колото-резаные раны, перелом ноги, черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Потерпевшей предстоит сложная операция.

Полицейские установили, что ее мать, кстати ранее судимая, не интересовалась, где дочь гуляет. Она не знала, что девочка решила поехать с несовершеннолетней подругой и еще одной взрослой девушкой на электропоезде в село Кремово, чтобы, с их слов, погулять и сфотографироваться возле памятника-самолета. Первую помощь пострадавшей оказали очевидцы происшествия, оказавшиеся на платформе, и ее подруга. Они вызвали «скорую помощь» и сотрудников правоохранительных органов.

Чужие ошибки нам не наука?

Странно, но наши сограждане не приучены верить правилам, положениям, инструкциям. И зачастую игнорируют всевозможные предписывающие и запрещающие знаки и таблички. Нашему человеку надо все самому пальцем поковырять, языком полизать, на зуб попробовать, чтобы убедиться в реальности того или иного табу. Он непременно должен до всего дойти сам. Весь мир старается учиться на чужих ошибках, а мы – на своих. И даже больше: порой, как двоечники, повторяем их снова и снова.

Не в этом ли причина огромного числа жертв несчастных случаев в нашей стране в быту и на производстве, на море и в воздухе, на автомагистралях и железной дороге? Предупреждающие и запрещающие таблички висят едва ли не на каждом столбе. На самом видном месте. Но наши соотечественники их в упор не замечают. И чаще всего гибнут либо из-за своей невнимательности, либо полагаясь на пресловутое авось. Мол, я везучий, успею перебежать, проскочить, перелезть, проползти. Но фортуна зачастую отворачивается от человека. И такая самонадеянность, точнее неразумность, оборачивается непоправимой трагедией.

Особенно страшно, когда гибнут дети. Так, в 2016 году и с начала 2017-го на перегонах станций Раздольное – Владивосток – Партизанск Дальневосточной железной дороги травмировано семеро ребятишек, из них пятеро погибли. Статистика детского травматизма на железной дороге свидетельствует, что

45 % несчастных случаев – это поражение электрическим током. Убийцей номер один транспортные полицейские называют вагон для перевозки сыпучих грузов. Дети забираются на вагон, чтобы прокатиться или поиграть, например, в пятнашки. А над вагоном высоковольтные провода...

Согласно правилам техники безопасности на железной дороге расстояние между человеком и контактным проводом должно быть не менее двух метров, в сырую погоду и того больше. Иначе так долбанет, что не спасет даже резиновый коврик. При ударе током в 27 тысяч вольт (именно такое напряжение на высоковольтных проводах) человек сгорает сразу или получает ожог тела до 80 %. Что равносильно мучительной смерти из-за множественных электротравм внутренних органов: у пострадавшего отказывают почки, печень, поражается головной мозг.

Жизнь не игра, в запасе второй нет

Дикий случай, «прославивший» Приморье на всю Россию, произошел 10 июня на железной дороге, на перегоне станций Амурский залив – Надеждинская. Здесь среди белого дня грузовым поездом были сбиты четверо подростков: два мальчика 12 и 13 лет и две девочки 10 и 13 лет. Они решили сделать селфи на рельсах на фоне проходивших вагонов. Подростки встали между путями, но не рассчитали расстояние до несущегося поезда. Машинист маневрового тепловоза их заметил, дал несколько предупредительных гудков и применил экстренное торможение для предотвращения наезда на детей, но было слишком поздно. Трое ребятишек погибли, причем двое из них – родные брат и сестра, 13-летняя девочка оказалась в реанимации владивостокской клинической больницы № 2. Ее состояние тяжелое, но стабильное.

По словам майора полиции Анны Оношко, в этой истории мог быть еще один потерпевший, точнее, потерпевшая. Полицейские установили, что с ребятами была еще одна девочка, отказавшаяся идти на железную дорогу делать селфи. За несколько дней до трагедии в ее классе сотрудники транспортной полиции провели урок безопасного поведения на железной дороге. Девочка хорошо усвоила их урок, а ее друзья – нет.

К тому же, как установило следствие, дети не слышали гудков локомотива: слушали громкую музыку в наушниках…

По наблюдениям психологов, с появлением в нашей жизни видео и особенно Интернета из лексикона современной детворы исчезли садистские стишки типа «Девочка в поле гранату нашла». Ребятам стало неинтересно сочинять рифмованные ужастики, когда с экранов ТВ и мониторов компьютеров рекой льется кровушка и черепа противников раскалываются как орехи от ударов дубины нарисованного героя. Не оттого ли нынешнее молодое поколение, воспитанное на подвигах черепашек-ниндзя, равнодушно к горю человеческому и перестало задумываться об опасности и неотвратимости наказания за беспечность. Отрезало ногу? Заживет! Отрубили голову? Ерунда, новая вырастет! Но не заживет и не вырастет. Реальная жизнь – это не кино. И другой жизни тоже не будет, как в компьютерной игре. Взрослым бы надо разъяснить это своим наследникам.

Внимание

Сотрудники транспортной полиции обращаются к гражданам с просьбой быть внимательными, находясь в зоне работающего железнодорожного транспорта, просят не выходить на железнодорожные пути, не переходить их в неустановленных местах и не использовать наушники для прослушивания музыки, находясь в зонах с повышенной опасностью.



