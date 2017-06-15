Для здоровья прописали дисциплину

Высокие цифры тонометра не пугают россиян. И зря

В преддверии Дня медицинского работника, который страна отметит в этом году 18 июня, во Владивостоке прошел 1-й съезд терапевтов Дальнего Востока. Медики из крупных дальневосточных городов, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска обсуждали передовой опыт диагностики, профилактики и лечения внутренних болезней.

Особое внимание на съезде было уделено проблемам артериальной гипертонии. Повышенное давление крови провоцирует ряд опасных заболеваний, в том числе коронарную болезнь сердца, хроническую сердечную недостаточность и инфаркт миокарда.

Заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова Григорий Арутюнов поделился с врачами наработками лечения и профилактики развития этих недугов. Но при этом главной проблемой в лечении артериальной гипертонии профессор считает несознательность самих больных.

– Несмотря на то что число людей, которым удается контролировать уровень артериального давления, растет, проблема остается острой, – объясняет Григорий Арутюнов. – Молодые люди не умеют измерять АД или не хотят этим заниматься. Между тем, если цифры на тонометре больше 140 на 90, нужно обязательно обратиться к врачу.

Не осведомлены граждане и об уровне своего холестерина. Мало кто знает, что высокий уровень холестерина вместе с повышенным давлением прописывает особый сценарий жизни. Почти в 100 процентах случаев такие показатели приводят к инфарктам миокарда, нарушениям мозгового кровообращения. Также влияет на возникновение сердечных заболеваний и повышенный уровень глюкозы.

– Современные препараты прекрасно позволяют контролировать давление, – продолжает Григорий Арутюнов. – Однако наши пациенты недисциплинированны в приеме лекарств, часто заменяют выписанные препараты другими – якобы аналогами, или устраивают перерывы в лечении, «отдыхая» от лекарств, или вовсе отказываются от приема медикаментов. Между тем немедикаментозным лечением невозможно контролировать уровень артериального давления.

В свою очередь, врачам на конференции объясняли, как доводить до сознания пациентов необходимость регулярного приема медикаментов, а также разбирали нюансы наблюдения и протекания сердечных болезней, варианты назначения лечения.

Комментарий «В»

Главный врач Владивостокского клинико-диагностического центра Анжела Кабиева:

– Артериальная гипертензия – состояние, которое опасно своими осложнениями. Все сосудистые катастрофы проходят на фоне повышенного давления. Это заболевание протекает длительно. Люди, как правило, не обращают внимания на повышенные цифры давления, а если и замечают его, то не меняют свою жизнь и живут от криза до криза.

При ухудшении самочувствия принимают препараты, а при улучшении прекращают, относятся к своему здоровью безответственно.

Между тем гипертензию нужно и можно контролировать и даже предупредить, если вести здоровый образ жизни. Необходимо правильно питаться: употреблять как можно меньше соли, есть больше фруктов, максимально исключить из рациона ненасыщенные жирные кислоты, гидрогенизированные растительные масла.

Убрать из своей жизни алкоголь, сигареты и привнести физические нагрузки. Необязательно заниматься спортом, но физическая активность должна быть у каждого человека.

Необходимо ежедневно проходить десять тысяч шагов либо заниматься танцами, плаванием и т.д. После занятий человек должен чувствовать себя бодрым и даже отдохнувшим. Физические нагрузки, как это ни парадоксально, помогают разгрузить организм.

Например, можно приходить на «Прогулки с врачом». Их цель – профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.

Каждую субботу в 10.00 на набережной Цесаревича специалисты центра проводят такую оздоровительную прогулку. Участники могут не только послушать лекцию врача о важности здорового образа жизни и получить ответы на интересующие их вопросы, но и принять участие в различных мастер-классах, например по скандинавской и оздоровительной ходьбе.

Могу сказать, что жители города привержены здоровому образу жизни больше, чем, например, пять лет назад, но этого все равно недостаточно.



