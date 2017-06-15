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«Зуд купальщика» и другие причины не нырять

В Приморье стартовал купальный сезон. Чем может быть опасно купание в природных и искусственных водоемах, каких несчастий можно хлебнуть вместе с морской водой, а главное – как всего этого избежать, расспросила кореспондент портала «МедНовости» Ирина Резник врача-эксперта Центра молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.

– Михаил Юрьевич, от чего зависит состояние воды в естественных водоемах? И можно ли считать озеро, пруд чистым, если в нем водится рыба?

– На качество воды влияет большое количество различных факторов. Это и состояние дна и пляжной зоны, и течение, в том числе бьющие в прудах ключи и родники, и метеорологическая обстановка, и наличие поблизости дождевых и канализационных стоков. Наибольшую опасность может представлять небольшой водоем со стоячей водой и илистым дном, особенно в жаркую погоду. Еще больше опасность повышается, если в водоеме плавают утки и купаются бродячие животные.

Что касается рыбы, то это не говорит об идеальной чистоте: рыба может приспособиться к обитанию в загрязненной воде. Тем более что опасность представляют не только отходы промышленности, но и инфекции, с которыми рыбы вполне могут сосуществовать. Для определения чистоты воды должны быть проведены специальные лабораторные исследования. Полностью безопасно купаться только в официально разрешенных для этого местах.

– Какие инфекции можно подхватить в естественных водоемах?

– Самые разнообразные. Например, «зуд купальщика» (шистосомозный дерматит) – болезнь пусть и неопасная, но малоприятная. Переносят ее утки и пресноводные моллюски. Личинки шистосомы поражают эпидермис человека, вызывая сильный зуд, отечность и кожные высыпания. Это может продолжаться от нескольких часов до двух недель. Наиболее тяжело заболевание протекает у детей. Нередко следствием купания в непроверенных местах становятся глистные инвазии: аскаридоз, анкилостомидоз, стронгилоидоз и другие.

Острые кишечные инфекции летом можно получить, не только поев грязных фруктов, но и нахлебавшись стоячей воды. Среди таких инфекций эшерихиозы, дизентерия, норовирусная инфекция, аденовирусная кишечная инфекция, энтеровирусная инфекция и другие. А также болезнь Боткина (вирусный гепатит А). Самым опасным кишечным заболеванием водного происхождения традиционно считается холера, относящаяся к особо опасным инфекциям.

Сейчас не сезон для посещения бассейнов, но поскольку говорим о купании, то напомним о безопасности и таких водоемов. Плавать в таких бассейнах без опасения заразиться какой-либо инфекцией можно лишь при строгом соблюдении персоналом всех санитарных норм и гигиенических нормативов. Для обработки воды в бассейнах применяют различные методы – хлорирование, озонирование, ультрафиолетовое излучение, иногда все это в комбинации. Кроме того, важен постоянный приток в чашу бассейна свежей воды в объеме не менее 50 литров на одного человека в сутки, а в целом не менее 10 % от объема бассейна.

Существует еще и угроза инфицирования в других местах: в раздевалке, душевой кабинке, у бортика бассейна, через поручни. Самыми распространенными инфекциями в таких случаях бывают передающиеся контактным путем кожный грибок и контагиозный моллюск. Избежать этих неприятностей можно, если соблюдать простые правила: надо пользоваться только своим полотенцем, идти от раздевалки и до самой кромки бассейна в шлепанцах и сразу после плавания принимать душ, для которого можно использовать противогрибковый гель.

– А каких несчастий можно хлебнуть вместе с морской водой?

– В отличие от загрязненных пресных водоемов морская вода более безопасна и не может быть средой для сохранения и тем более распространения возбудителей кишечных или других инфекций. Высокое содержание солей и соединений йода даже придает ей слабые антисептические свойства. Конечно, если наглотаться морской воды, то может возникнуть тошнота, рвота, неважное самочувствие, но все эти проявления достаточно быстро проходят без всяких последствий.

Но если поблизости от места купания в море идет сброс канализационных, дождевых или промышленных стоков, то вместе с морской водой можно глотнуть смесь содержимого этого стока. И тогда последствия могут быть совсем другие. И зависит это не от региона, а от конкретного места и санитарно-гигиенической обстановки в нем. На то, что с морской водой не все в порядке, может указывать ее необычный запах, цвет, прозрачность.

Если человек наглотался морской воды (что часто случается с детьми), нужно просто пить обычную питьевую воду, это облегчит ситуацию. Если же появились какие-либо симптомы, свидетельствующие о том, что произошло заражение, надо сразу обратиться за медицинской помощью. И до осмотра врачом принимать только энтеросорбенты.

Автор : Евгений СИДОРОВ

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